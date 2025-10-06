FOTO Nebo priredilo pravi spektakl: Prvi supermjesec u 2025. obasjao svijet posebnim sjajem

Večeras je nebo priredilo prizor koji je oduzeo dah milijunima ljudi diljem svijeta, pojavio se prvi supermjesec u 2025. godini, obasjavši gradove, more i planine posebnim, gotovo čarobnim sjajem.
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Od Zagreba i Splita, preko Rima i Pariza, pa sve do New Yorka i Tokija, mjesec je večeras bio glavna zvijezda neba.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Njegov srebrnkasti odsjaj prelijevao se preko mora, ocrtavao planinske vrhove i osvjetljavao gradske ulice poput reflektora.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Riječ je o supermjesecu, fenomenu koji nastaje kada se Mjesec nađe u najbližoj točki svojoj orbiti oko Zemlje, pa izgleda veći i sjajniji nego inače.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
 Astronomi ističu da će se u 2025. godini pojaviti još nekoliko supermjeseca.  Večeras, nebo je svima poklonilo čaroliju.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Wang Xuzhong/XINHUA
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Foto: Qu Yubao/XINHUA
Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS
Foto: Zhang Shu/XINHUA
Foto: Mao Siqian/XINHUA
