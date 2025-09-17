FOTO Evo tko je sve došao na posljednji ispraćaj Roberta Valdeca

Robert Valdec preminuo je prošli tjedan. Britki stil i sposobnost da složene teme objasni na jednostavan način postali su njegova prepoznatljivost. Posebno se istaknuo u ratnom izvještavanju, odlazeći na prva crte bojišnice i donoseći potresne priče s terena
Širu prepoznatljivost stekao je kao voditelj i autor emisije Istraga na Novoj TV, koja se prikazivala od 2005. do 2009. godine. Nakon završetka emisije povukao se s televizije, a 2009. objavio je knjigu Deadline
U prosincu je sam Valdec na Facebooku objavio kako je imao infarkt, a u travnju je ponovno doživio infarkt te je pao u komu. Bio je hospitaliziran u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama