FOTO Evo tko je sve došao na posljednji ispraćaj Roberta Valdeca

Na krematoriju na Mirogoju održan je posljednji ispraćaj Roberta Valdeca
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Od poznatog novinara oprostila se obitelj, prijatelji, ali i brojni kolege iz svijeta novinarstva
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista, u kojem je Vladec počeo karijeru, održao je govor
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Robert Valdec preminuo je prošli tjedan. Britki stil i sposobnost da složene teme objasni na jednostavan način postali su njegova prepoznatljivost. Posebno se istaknuo u ratnom izvještavanju, odlazeći na prva crte bojišnice i donoseći potresne priče s terena
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Širu prepoznatljivost stekao je kao voditelj i autor emisije Istraga na Novoj TV, koja se prikazivala od 2005. do 2009. godine. Nakon završetka emisije povukao se s televizije, a 2009. objavio je knjigu Deadline
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
 U prosincu je sam Valdec na Facebooku objavio kako je imao infarkt, a u travnju je ponovno doživio infarkt te je pao u komu. Bio je hospitaliziran u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Preminuo je u 63. godini.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
