FOTO Do sada neviđeni prizori izgorjelog Vjesnika: Pogledajte kako izgleda iznutra

Već danas održavaju se sastanci s predstavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji će predložiti način uklanjanja, kao i razgovori s ostalim suvlasnicima prostora. Do kraja tjedna trebali bi biti poznati prvi detalji o metodi i dinamici rušenja.
Bačić naglašava da je riječ o tehnički zahtjevnom postupku koji se mora provesti uz maksimalnu sigurnost, dok država kao većinski vlasnik želi paralelno definirati i budući izgled cijelog kompleksa na raskrižju Savske i Slavonske.
Zbog svega viđenog, danas je i službeno potvrđeno – konstrukcija Vjesnikovog nebodera mora se srušiti. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić objavio je da se odluka više ne može odgađati te da je uklanjanje nužno učiniti što prije.
Država, kao većinski vlasnik kompleksa, ističe da je cilj ne samo sigurno ukloniti oštećeni neboder, već i urediti cijelo područje na raskrižju Savske i Slavonske na primjeren i moderan način. Kako će se rušenje financirati još nije potpuno jasno, no zgrada je osigurana pa bi dio troškova mogao biti pokriven kroz obeštećenje.