FOTO Do sada neviđeni prizori izgorjelog Vjesnika: Pogledajte kako izgleda iznutra

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo ustupio nam je dosad neviđene snimke unutrašnjosti izgorjelog Vjesnikovog nebodera, koje jasno pokazuju koliko je objekt teško oštećen.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Zbog svega viđenog danas je potvrđeno da će se konstrukcija nebodera morati srušiti. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić poručio je da je uklanjanje nužno i da se odluka više ne može odgađati.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Već danas održavaju se sastanci s predstavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji će predložiti način uklanjanja, kao i razgovori s ostalim suvlasnicima prostora. Do kraja tjedna trebali bi biti poznati prvi detalji o metodi i dinamici rušenja.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Bačić naglašava da je riječ o tehnički zahtjevnom postupku koji se mora provesti uz maksimalnu sigurnost, dok država kao većinski vlasnik želi paralelno definirati i budući izgled cijelog kompleksa na raskrižju Savske i Slavonske.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Zbog svega viđenog, danas je i službeno potvrđeno – konstrukcija Vjesnikovog nebodera mora se srušiti. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić objavio je da se odluka više ne može odgađati te da je uklanjanje nužno učiniti što prije.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Već danas održava se sastanak s predstavnicima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji će predložiti metodu uklanjanja, a paralelno se razgovara i s ostalim suvlasnicima prostora.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Do kraja tjedna trebale bi biti poznate prve konkretne informacije o načinu i roku rušenja, a kako je Bačić naglasio, riječ je o tehnički iznimno zahtjevnom poslu koji zahtijeva najviši stupanj sigurnosti.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Država, kao većinski vlasnik kompleksa, ističe da je cilj ne samo sigurno ukloniti oštećeni neboder, već i urediti cijelo područje na raskrižju Savske i Slavonske na primjeren i moderan način. Kako će se rušenje financirati još nije potpuno jasno, no zgrada je osigurana pa bi dio troškova mogao biti pokriven kroz obeštećenje.
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Foto: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
