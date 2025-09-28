FOTO Djeca oduševljena opremom i radionicama: Pogledajte proslavu Dana policije

U sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u nedjelju zagrebački Bundek gdje se održava taktičko- tehnički zbor.
Foto: Marko Seper/Pixsell
„Danas smo ovdje na Bundeku gdje taktičko-tehničkim zborom koji je postao tradicionalan obilježavamo Dan policije, veliki je interes građana, izloženi su štandovi svih rodova policije, Civilne zaštite, onoga s čime se hrvatska policija bavi u svakodnevnom radu”, rekao je.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Najavio je da će u ponedjeljak biti i prigodna svečanost u Lisinskom gdje će govoriti više o tome kako policija stoji danas u smislu razine otkrivanja kaznenih djela, određenih trendova u društvu.
Foto: Marko Seper/Pixsell
„Danas smo u neformalnom druženju s građanima. Puno je djece, to nam je drago. Ta se tradicija pokazala dobrom i nastavit ćemo tako”, napomenuo je.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Čestitao je policijskim službenicama i službenicima njihov dan i zahvalio na svemu što 24 sata dnevno 365 dana u godini rade na zaštiti sigurnosti hrvatskih građana i gostiju.
Foto: Marko Seper/Pixsell
„Sigurno je da su oni i njihov rad pridonijeli tome da je Hrvatska dan danas jedna od najsigurnijih država ne samo u Europi, već i šire”, naglasio je.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Na Bundeku se može razgledati oprema svih rodova policije, sudjelovati u raznim interaktivnim radionicama i sportskim aktivnostima te saznati kako se može postati dio velike „plave obitelji“.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Održat će se i tradicionalna utrka građana i policije, a cijeli program će obogatiti izvedbe policijske klape Sveti Mihovil.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Proslava se nastavlja u ponedjeljak, na blagdan sv. Mihovila, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Gradskom groblju Mirogoj - kod Zida boli, na središnjem križu u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana te na Krematoriju kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Svečana akademija održat će se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje će se najboljim policijskim službenicama i službenicima dodijeliti zahvalnice, priznanja, godišnje nagrade i medalje za izuzetan pothvat.
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
Foto: Marko Seper/Pixsell
