FOTO Djeca oduševljena opremom i radionicama: Pogledajte proslavu Dana policije
U sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u nedjelju zagrebački Bundek gdje se održava taktičko- tehnički zbor.
„Danas smo ovdje na Bundeku gdje taktičko-tehničkim zborom koji je postao tradicionalan obilježavamo Dan policije, veliki je interes građana, izloženi su štandovi svih rodova policije, Civilne zaštite, onoga s čime se hrvatska policija bavi u svakodnevnom radu”, rekao je.
Proslava se nastavlja u ponedjeljak, na blagdan sv. Mihovila, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Gradskom groblju Mirogoj - kod Zida boli, na središnjem križu u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana te na Krematoriju kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata.
Svečana akademija održat će se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje će se najboljim policijskim službenicama i službenicima dodijeliti zahvalnice, priznanja, godišnje nagrade i medalje za izuzetan pothvat.