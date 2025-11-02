FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad

Daleko od očiju javnosti, na vrelu rijeke Plitvice, leži zaboravljeni div – Vila Izvor, poznatija kao Objekt 99.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ovo monumentalno zdanje od 6000 četvornih metara građeno je kao sigurno utočište i ljetna rezidencija za Josipa Broza Tita i jugoslavensku elitu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iako zamišljena kao vrhunac luksuza, njezina priča započela je u tami poslijeratne povijesti, a danas završava u tišini i propadanju, privlačeći tek rijetke zaljubljenike u urbanu povijest.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Gradnja je trajala od 1948. do 1953., u vrijeme napetosti nakon Informbiroa. Cijena je bila astronomska; procjenjuje se da bi danas iznosila nevjerojatnih 160 milijuna eura.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Vilu su gradili politički zatvorenici iz kaznionica poput Golog otoka, Lepoglave i Gradiške. Vanjska obloga od zelenkastog škriljevca s Medvednice i interijeri obloženi skupocjenim drvom svjedoče o raskoši plaćenoj ljudskom patnjom.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Unutrašnjost vile bila je opremljena nezamislivim luksuzom.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Uz dvadesetak elitnih apartmana i Titovu rezidenciju, kompleks je sadržavao kuglanu, dvoranu za biljar te kino.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Za slučaj opasnosti izgrađen je i podzemni tunel za bijeg dug oko 150 metara, koji je vodio do ceste gdje su Tita i suradnike čekala vozila.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Kompleks je bio strogo čuvan, a pristup toliko ograničen da su i članovi posluge dovoženi noću u autobusima sa zatamnjenim staklima.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Unatoč grandioznosti, Tito je vilu posjetio tek nekoliko puta, uglavnom zbog lova i političkih sastanaka. Navodno su upravo ovdje vođeni ključni razgovori koji su prethodili osnivanju Pokreta nesvrstanih, a među gostima su bili egipatski predsjednik Naser i etiopski car Haile Selassie.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon Titove smrti, vila je navodno postala poprište hedonističkih zabava visokih državnih i vojnih dužnosnika.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Sudbinu Vile Izvor zapečatio je Domovinski rat. Tijekom okupacije služila je kao baza tzv. Martićeve milicije, a nakon rata je sustavno pljačkana i devastirana.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iz nje je odneseno sve što je imalo vrijednost – od skupocjenog namještaja do bakrenih kabela iz zidova. Danas je ova nekadašnja ljepotica tek opasna ruševina išarana grafitima, nijemi svjedok turbulentne prošlosti i ljudskog nemara.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
