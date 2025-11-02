FOTO Cijena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka: Tito je ovdje vodio jugoslavensku elitu, a pogledajte je sad

Vilu su gradili politički zatvorenici iz kaznionica poput Golog otoka, Lepoglave i Gradiške. Vanjska obloga od zelenkastog škriljevca s Medvednice i interijeri obloženi skupocjenim drvom svjedoče o raskoši plaćenoj ljudskom patnjom.
Unatoč grandioznosti, Tito je vilu posjetio tek nekoliko puta, uglavnom zbog lova i političkih sastanaka. Navodno su upravo ovdje vođeni ključni razgovori koji su prethodili osnivanju Pokreta nesvrstanih, a među gostima su bili egipatski predsjednik Naser i etiopski car Haile Selassie.
Iz nje je odneseno sve što je imalo vrijednost – od skupocjenog namještaja do bakrenih kabela iz zidova. Danas je ova nekadašnja ljepotica tek opasna ruševina išarana grafitima, nijemi svjedok turbulentne prošlosti i ljudskog nemara.