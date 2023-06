Djevojčica Nina (11) sakupila novac za bolesnog oca: 'Ljudi dolaze sa svih strana'

NESREĆA IZ 2015.

VIDEO Srbijanska premijerka šokirala izjavom: 'Ta beba bi svakako preminula'

Da u to vrijeme nije podignut taj helikopter da pokuša spasiti tu bebu, ta bi beba svakako, pretpostavljam, preminula zato što je to bio jedini način da se stigne do te bebe +, rekla je Brnabić i time zgrozila korisnike Twittera