Riječka ljepotica osvaja dubine, pogledajte fotografije od kojih zastaje dah

U dosada najvećem ronilačkom događaju, Svjetskom prvenstvu na Cipru, hrvatska reprezentacija ponovo je ostvarila zapažen nastup. U sastavu Sanda Delija, Petar Klovar, Donat Faraguna, Toma Čelar, Budimir Šobat i Andre Grce, naši su sportaši nastupili u svim dubinskim disciplinama.  
Foto: Priavtna arhiva
U ženskoj konkurenciji, rodom iz Rijeke, Sanda Delija je sa broncom u disciplini CNF i s odličnim zaronima u svim drugim disciplinama došla do ukupno trećeg mjesta.
Najdublji čovjek na svijetu, Petar Klovar, ponovo je prvak svijeta i ukupno najbolji ronilac na prvenstvu. Zadnje tri godine, trofej Natalija Molchanova, za ukupno najboljeg, odlazi u Rijeku, bilo u rukama Petra Klovara ili Vitomira Maričića, te je tako i ove godine Kvarnerski tim zadržao dominaciju. Petar je ove godine bio prvi u disciplini CNF, drugi u FIM i treći u CWTB. Istaknimo i Alekseja Molchanova - Rusija, Abdel Aulacha – Francuska, te Omar Al Gailania – Oman, koji su bili najveća konkurencija za medalje ove godine. Molchanov je ponovo imao vrhunski nastup s 3 zlata, ali nedovoljno za ukupno prvo mjesto koje ide Klovaru. Klovar je rutinski odradio svoje najavljene zarone, 90 CNF, 128 FIM, 107 CWTB, 100 CWT.
Foto: Privatna arhiva
