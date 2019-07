Dinamovi navijači to žele čuti: Bolje da ne pričamo previše nego da radimo

Dinamovci su u drugom pripremnom susretu u Sloveniji pobijedili Austriju iz Klagenfurta s 2:0. Hrvatski prvak igrao je odlično, a strijelci za plave bili su Mario Gavranović (49.) i 17-godišnji Joško Gvardiol (65.).

Kad se u puni program rada uključe svi igrači Dinama, opet će biti velike borbe za mjesto u momčadi.

Trener Nenad Bjelica na svim pozicijama ima najmanje po dva-tri konkurenta, samo još pokušava naći lijevog beka nakon što je otišao Amir Rrahmani.

No, zato na desnoj strani zadnjeg obrambenog reda slijedi velika borba.

Prošle sezone na njoj su se izmjenjivali Petar Stojanović i Sadegh Moharrami, kad je trebalo uskočio je i Mario Šitum, a sad se iz Norwicha vratio Ivo Pinto.

Stoga možda i ne čudi da se pripremama Dinama dan-dva ranije no što je planirano priključio slovenski reprezentativac Petar Stojanović.

Odmor u Dubaiju i Istri

– Želio sam tako, nisam želio propustiti previše treninga na pripremama jer već smo mi reprezentativci dosta toga propustili jer nakon reprezentativnih obveza kasnije smo išli na odmor, pa sam slobodne dane odlučio malo skratiti – pričao nam je Stojanović u svojoj Sloveniji.

Možda ste se ranije vratili zato što je došao Pinto, pa vas pritišće, puše vam za vrat?

– Ha-ha, ma ne, da Pinto i nije došao ja bih se ranije vratio na pripreme.

Jeste li se uspjeli dovoljno odmoriti?

– Odmora nikad nije dovoljno, ali mislim da sam u 14 dana ipak napunio baterije, uživao sam.

Gdje ste bili?

– Malo u Dubaiju, a onda u Istri.

No, konkurencija vam je sad znatno veća, dosad ste bili prvi Bjeličin izbor za poziciju desnog beka u najzahtjevnijim utakmicama.

– Borba je, trojica smo dobrih igrača kandidati za to jedno mjesto, a ne treba zaboraviti ni Šituma koji također može igrati na tome mjestu. Na sve to gledam pozitivno, svaki od nas ima priliku trenirati, raditi i boriti se. Za momčad može biti samo dobro kad je takva konkurencija, to nas tjera da se još više trudimo.

Slovenska reprezentacija nije baš briljantno krenula u kvalifikacije.

– U odnosu na ono kako je bilo prije, sad ide na bolje. Istina, izgubili smo od Austrije, ali smo potom pobijedili Letoniju, sad nas u rujnu čekaju dvije najvažnije utakmice, moramo pobijediti Poljsku i Izrael, znam da su to teški suparnici, ali obje utakmice igramo kod kuće. Sretan sam što redovito igram, nadam se da će tako biti i dalje.

Izbornik vam je Matjaž Kek, možete li povući paralelu između Keka i Bjelice?

– Ne bih ih volio uspoređivati, nisam nikad uspoređivao trenere, najvažnije mi je da sam sretan i u klubu i u reprezentaciji. A izborniku Keku zahvalan sam što me zove, trudit ću se da mu to ukazano povjerenje uzvratim na najbolji način, nadam se da ćemo zajedno napraviti dobre stvari.

Neću ići bilo kamo iz Dinama

U ovo ljetno doba uvijek se govori o mogućim transferima. Stojanović ima ugovor s Dinamom do 2021. godine, Bjelica nam je rekao da su neki klubovi gledali i tog beka plavih. Imate li vi što u planu?

– Zasad nemam, imam ugovor još godinu i pol. Nakon onakve sjajne sezone i uz ovakvu momčad i stručni stožer doista mi se ne ide nikamo. U odličnom sam klubu, uvjeti su odlični i mogu reći da sam ovdje sretan.

Za navijače Dinama bila bi sreća da plavi ponove tu prošlu sezonu.

– Vjerujem da se može ponoviti, a nadam se da se može i poboljšati. Naravno da to nije lako, teško je uvijek biti na vrhu. Nije bilo lako ni doći do tog velikog uspjeha u Europi, znam da je Dinamo na to čekao 49 godina, ali možda je još teže na tom vrhu i ostati. No, mi to možemo, ali bolje da ne pričamo previše nego da radimo. Pokazalo se da je pravi put kojim smo išli, na njemu smo samo razmišljali o sljedećoj utakmici, o sljedećem treningu. I sada trebamo tako pa će opet biti istih, ako ne i boljih rezultata.

Možda ćete na startu kvalifikacija igrati protiv bivšeg trenera Osijeka, a sada Sheriffa Zorana Zekića.

– Polako, oni tek trebaju proći prvo pretkolo, iako su favoriti u igri s Gruzijcima. No, bit će vremena za analize, zasad doista ne znam ni jednog njihova igrača osim Gabrijela Bobana koji im je sad pristupio – zaključio je dobro raspoloženi Stojanović.

