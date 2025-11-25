FOTO Večeras će svi gledati u nju: Zvijezda stranice za odrasle koju prate milijuni dolazi na Ligu prvaka

Večerašnji sraz na Stamford Bridgeu u Londonu donosi jedan od najvećih derbija europskog nogometa, gdje će snage odmjeriti Chelsea i Barcelone u sklopu Lige prvaka. Iako je fokus primarno na travnjaku i taktičkim zamislima trenera, atmosfera oko stadiona dodatno se zagrijala najavom dolaska Astrid Wett, 22-godišnje internetske senzacije koja je svoju popularnost s društvenih mreža uspješno prenijela u svijet boksa i zabave za odrasle.
Foto: Screenshot Instagram
Astrid je godinama poznata kao strastvena navijačica londonskih "Plavaca", unatoč kratkoj epizodi u travnju 2024. kada je izjavila da privremeno prebacuje svoju vjernost na Real Madrid. Ipak, njezin povratak na Stamford Bridge potvrđuje gdje leži njezino srce, a mnogi se pitaju hoće li njezina prisutnost u svečanoj loži ili na tribinama dekoncentrirati igrače
Foto: Screenshot Instagram
Uoči ovog velikog sportskog događaja, medijski prostor ponovno su preplavile njezine izjave iz podcasta LowIQ, u kojem je bez dlake na jeziku progovorila o svom ljubavnom životu i interakcijama s poznatim osobama. Na izravno pitanje voditelja dobiva li poruke od slavnih osoba, Astrid je bez oklijevanja potvrdila da njezin sandučić s porukama na Instagramu, gdje je prati više stotina tisuća ljudi, redovito posjećuju vlasnici "plavih kvačica".
Foto: Screenshot Instagram
Priznala je da su neki od njih profesionalni nogometaši, što je odmah pokrenulo lavinu nagađanja o kojim se točno imenima radi. Iako je ostala diskretna po pitanju većine imena, nije mogla sakriti svoje simpatije prema bivšoj zvijezdi Chelseaja, Masonu Mountu.
Foto: Screenshot Instagram
U istom je razgovoru objasnila zašto se ta romansa vjerojatno nikada neće ostvariti, čak i kada bi postojala obostrana želja. Njezin stav je jasan: ne želi biti definirana kroz muškarce s kojima se viđa. Izjavila je kako bi spavanje s nogometašem takvog kalibra trajno obilježilo njezinu karijeru etiketom "OnlyFans modela koji je spavao s Masonom Mountom", umjesto da bude prepoznata kao Astrid Wett – samostalna poduzetnica i boksačica.
Foto: Screenshot Instagram
Osim što dominira društvenim mrežama, Astrid Wett gradi sve ozbiljniju karijeru u svijetu influencerskog boksa, što joj donosi dodatni kredibilitet i publiku koja nadilazi samo nogometne fanove
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
