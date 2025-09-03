Večernji list
FOTO Enigma u taboru Hrvatske. Bitne karike još nema, sve je jasnije da će propustiti utakmicu
Hrvatski nogometni reprezentativci odradili su još jedan trening pred utakmicu protiv Farskih otoka u petak.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Vatreni sutra putuju na daleki sjever Europe, a večer prije odlaska uvježbavali su taktičke finese za to nezgodno gostovanje.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Trenirao je i Josip Juranović koji bi tako ipak mogao biti spreman za utakmicu.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
I dalje nema Josipa Stanišića koji u Njemačkoj čeka na rođenje kćeri. U taboru vatrenih prisutna je enigma.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Sve je izvjesnije da Stanišić neće ni biti u kadru za utakmicu u petak, a možda bi mogao stići na dvoboj u ponedjeljak protiv Crne Gore u Zagrebu.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
