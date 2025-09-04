FOTO Djevojka nakon tjedan dana veze prevarila Yamala! U igru je upao mladi igrač Reala?

Samo tjedan dana nakon što su potvrdili svoju vezu, nogometna zvijezda Lamine Yamal i pjevačica Nicki Nicole navodno su prekinuli. Razlog je, kako se šuška, treća osoba – mlada nada Real Madrida, Franco Mastantuono.
Foto: Screenshot: Instagram
Kratkotrajna, ali burna romansa zvijezde Barcelone Laminea Yamala i pjevačice Nicki Nicole završila je, čini se, nakon samo tjedan dana.
Foto: Screenshot: Instagram
Veza je potvrđena 25. kolovoza Yamalovom objavom, no početkom rujna svi tragovi pjevačice nestali su s njegovog Instagrama.
Foto: Screenshot: Instagram
Španjolski mediji brzo su plasirali priču o prevari, a u središtu skandala našao se 16-godišnji Franco Mastantuono, nova nada Real Madrida, s kojim je navodno započela vezu.
Foto: Screenshot: Instagram
Prelazak pjevačice iz "Barceloninog" u "Realov tabor" izazvao je lavinu reakcija.
Foto: Screenshot: Instagram
Mastantuono, koji se tek prilagođava na život u Madridu, navodno ju je upoznao u Španjolskoj nedugo nakon što je njezina veza s Yamalom postala javna.
Foto: Screenshot: Instagram
Situacija je dobila dimenziju nogometnog rivalstva, a fanovi su zgroženi brzinom kojom je "promijenila dres", s obzirom na to da je donedavno nosila dres Barcelone s Yamalovim brojem.
Foto: Screenshot: Instagram
Društvene mreže eksplodirale su negativnim komentarima na račun pjevačice, koju na Instagramu prati više od 22 milijuna ljudi.
Foto: Screenshot: Instagram
Razočarani fanovi zasuli su njezine profile porukama poput "ostavi dečke na miru", dok su je u Argentini prozvali "botinera", pogrdnim terminom za žene koje se vežu uz nogometaše. Neki su je ironično nazvali i "novom Florindom Mezom".
Foto: Screenshot: Instagram
Iako se glavni akteri još nisu oglasili, brisanje fotografija smatra se dovoljnim dokazom prekida.
Foto: Screenshot: Instagram
Zanimljivo je da je neposredno prije skandala Yamalov otac, Mounir Nasraoui, vezu nazvao "dječjim poslom", izjavivši da pjevačicu ne poznaje, što se sada čini proročanskim.
Foto: Screenshot: Instagram
Dok se čeka službena potvrda, priča o ljubavnom trokutu između dvije nogometne nade i glazbene zvijezde ostaje glavna tema medija.
Foto: Screenshot: Instagram
Foto: Screenshot: Instagram
Foto: Screenshot: Instagram
Foto: Screenshot: Instagram
Foto: Screenshot: Instagram
Foto: Screenshot: Instagram
Foto: Screenshot: Instagram
