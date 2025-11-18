Teška tema: Princ William otkrio kako su on i supruga djeci rekli da njihova mama ima rak

Razgovori o bolesti nikad nisu laki. Čak i odrasli često traže prave riječi suočeni sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, posebno kada postoji rizik od lošeg ishoda.
Razgovori o bolesti nikad nisu laki. Čak i odrasli često traže prave riječi suočeni sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, posebno kada postoji rizik od lošeg ishoda.
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Kada su u pitanju razgovori s djecom, izazov postaje još veći. Još je teže kad bolest pogađa ključnu osobu u djetetovu životu — majku.
Kada su u pitanju razgovori s djecom, izazov postaje još veći. Još je teže kad bolest pogađa ključnu osobu u djetetovu životu — majku.
Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION
Share
Podijeli
U takvim trenucima ni najpažljivije odabrane riječi ne donose mnogo olakšanja. Upravo o tome govorio je princ William, osvrnuvši se na borbu svoje supruge, princeze od Walesa, Kate Middleton, s rakom.
U takvim trenucima ni najpažljivije odabrane riječi ne donose mnogo olakšanja. Upravo o tome govorio je princ William, osvrnuvši se na borbu svoje supruge, princeze od Walesa, Kate Middleton, s rakom.
Foto: Dan Charity/NEWS SYNDICATION
Share
Podijeli
Tijekom posjeta Brazilu, za tamošnju televiziju princ William je otkrio kako je njegova obitelj prošla kroz najteži period bolesti princeze Kate.
Tijekom posjeta Brazilu, za tamošnju televiziju princ William je otkrio kako je njegova obitelj prošla kroz najteži period bolesti princeze Kate.
Foto: Dan Charity/NEWS SYNDICATION
Share
Podijeli
OGLAS
Ovaj je razgovor kasnije prenio i Page Six. ''Mislim da je vrlo individualno i ovisi o trenutku kako se nosite s tim problemima'', rekao je William. ''Ponekad imate dojam da dijelite previše s djecom, više nego što biste željeli.''
Ovaj je razgovor kasnije prenio i Page Six. ''Mislim da je vrlo individualno i ovisi o trenutku kako se nosite s tim problemima'', rekao je William. ''Ponekad imate dojam da dijelite previše s djecom, više nego što biste željeli.''
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Naglasio je strah roditelja da bi time dodatno opteretili djecu, ali i neizvjesnost koliko informacija podijeliti. William je rekao da su on i Kate odlučili biti otvoreniji prema svojoj djeci, princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom.
Naglasio je strah roditelja da bi time dodatno opteretili djecu, ali i neizvjesnost koliko informacija podijeliti. William je rekao da su on i Kate odlučili biti otvoreniji prema svojoj djeci, princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom.
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Odlučili su im priopćavati i dobre i loše vijesti, vjerujući da će iskren pristup umanjiti njihovu zabrinutost. ''Većinu vremena, skrivanje stvari od njih ne funkcionira. Puno je više pitanja kada nema odgovora'', izjavio je.
Odlučili su im priopćavati i dobre i loše vijesti, vjerujući da će iskren pristup umanjiti njihovu zabrinutost. ''Većinu vremena, skrivanje stvari od njih ne funkcionira. Puno je više pitanja kada nema odgovora'', izjavio je.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Dodao je da svaki roditelj neprestano donosi teške odluke: ''Koliko da kažem? Što da kažem? Kada da kažem? Ne postoji priručnik za roditeljstvo. Morate vjerovati svom instinktu.''
Dodao je da svaki roditelj neprestano donosi teške odluke: ''Koliko da kažem? Što da kažem? Kada da kažem? Ne postoji priručnik za roditeljstvo. Morate vjerovati svom instinktu.''
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/