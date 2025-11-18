Teška tema: Princ William otkrio kako su on i supruga djeci rekli da njihova mama ima rak

Ovaj je razgovor kasnije prenio i Page Six. ''Mislim da je vrlo individualno i ovisi o trenutku kako se nosite s tim problemima'', rekao je William. ''Ponekad imate dojam da dijelite previše s djecom, više nego što biste željeli.''
Naglasio je strah roditelja da bi time dodatno opteretili djecu, ali i neizvjesnost koliko informacija podijeliti. William je rekao da su on i Kate odlučili biti otvoreniji prema svojoj djeci, princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom.
Odlučili su im priopćavati i dobre i loše vijesti, vjerujući da će iskren pristup umanjiti njihovu zabrinutost. ''Većinu vremena, skrivanje stvari od njih ne funkcionira. Puno je više pitanja kada nema odgovora'', izjavio je.