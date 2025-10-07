FOTO Naš poznati glumac na studiju je zarađivao konobareći, sina je spasio od ovisnosti, a imao je dvije velike ljubavi
Na današnji dan prije 73. godine rodio se naš legendarni glumac Ivo Gregurević. Kroz karijeru je, ovaj glumac koji je preminuo 2019. godine, ostvario više od stotinu filmskih uloga, osvojivši pritom četiri Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu. Njegova karijera obilježila je više od četiri desetljeća hrvatske kinematografije, kazališta i televizije.
Rođen u Donjoj Mahali kraj Orašja, u obitelji poljoprivrednika, Gregurević je odrastao uz četvero braće i sestara. Nakon završene srednje škole, na poticaj profesora Himze Nuhanovića, upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 1978. godine.
Tijekom studija radio je kao konobar da bi se uzdržavao, a često je znao reći: "Glad je najbolji učitelj glume." Svoj filmski debi ostvaruje 1977. godine u filmu "Ne naginji se van" Bogdana Žižića, gdje tumači glavnu ulogu. Iste godine nastupa i u "Mećavi" Antuna Vrdoljaka, čime započinje njegova bogata filmska karijera. Široj publici postaje poznat ulogom Netjaka u kultnoj seriji "Velo misto".
– Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa, ali uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio – izjavio je jednom prilikom Gregurevićev sin jedinac Marko prisjećajući se oca.
Jedan od najtežih perioda u životu oba Gregurevića bila je Markova borba s ovisnošću o opijatima. Ova osobna tragedija potaknula je Ivu da se aktivno uključi u prevenciju ovisnosti među mladima. Godinama je obilazio srednje škole s predstavom "Život može biti lijep", upozoravajući učenike na opasnosti droge.
Osim po glumačkim ostvarenjima, Ivo Gregurević ostat će upamćen i po ljubavima koje su obilježile njegov život. Svoj privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od medija, no neke ljubavi od sedme sile nije uspio sakriti.