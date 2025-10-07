FOTO Naš poznati glumac na studiju je zarađivao konobareći, sina je spasio od ovisnosti, a imao je dvije velike ljubavi

Na današnji dan prije 73. godine rodio se naš legendarni glumac Ivo Gregurević. Kroz karijeru je, ovaj glumac koji je preminuo 2019. godine, ostvario više od stotinu filmskih uloga, osvojivši pritom četiri Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu. Njegova karijera obilježila je više od četiri desetljeća hrvatske kinematografije, kazališta i televizije.
Na današnji dan prije 73. godine rodio se naš legendarni glumac Ivo Gregurević. Kroz karijeru je, ovaj glumac koji je preminuo 2019. godine, ostvario više od stotinu filmskih uloga, osvojivši pritom četiri Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu. Njegova karijera obilježila je više od četiri desetljeća hrvatske kinematografije, kazališta i televizije.
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Od svojih početaka u vinkovačkom kazalištu do statusa nacionalne glumačke legende, Gregurević je izgradio karijeru koja ga je učinila nezaobilaznim dijelom hrvatske kulturne scene.
Od svojih početaka u vinkovačkom kazalištu do statusa nacionalne glumačke legende, Gregurević je izgradio karijeru koja ga je učinila nezaobilaznim dijelom hrvatske kulturne scene.
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Rođen u Donjoj Mahali kraj Orašja, u obitelji poljoprivrednika, Gregurević je odrastao uz četvero braće i sestara.  Nakon završene srednje škole, na poticaj profesora Himze Nuhanovića, upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 1978. godine.
Rođen u Donjoj Mahali kraj Orašja, u obitelji poljoprivrednika, Gregurević je odrastao uz četvero braće i sestara.  Nakon završene srednje škole, na poticaj profesora Himze Nuhanovića, upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 1978. godine.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Tijekom studija radio je kao konobar da bi se uzdržavao, a često je znao reći: "Glad je najbolji učitelj glume." Svoj filmski debi ostvaruje 1977. godine u filmu "Ne naginji se van" Bogdana Žižića, gdje tumači glavnu ulogu. Iste godine nastupa i u "Mećavi" Antuna Vrdoljaka, čime započinje njegova bogata filmska karijera. Široj publici postaje poznat ulogom Netjaka u kultnoj seriji "Velo misto".
Tijekom studija radio je kao konobar da bi se uzdržavao, a često je znao reći: "Glad je najbolji učitelj glume." Svoj filmski debi ostvaruje 1977. godine u filmu "Ne naginji se van" Bogdana Žižića, gdje tumači glavnu ulogu. Iste godine nastupa i u "Mećavi" Antuna Vrdoljaka, čime započinje njegova bogata filmska karijera. Široj publici postaje poznat ulogom Netjaka u kultnoj seriji "Velo misto".
Foto: lukunize
Share
Podijeli
– Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa, ali uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio – izjavio je jednom prilikom Gregurevićev sin jedinac Marko prisjećajući se oca.
– Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa, ali uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio – izjavio je jednom prilikom Gregurevićev sin jedinac Marko prisjećajući se oca.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Jedan od najtežih perioda u životu oba Gregurevića bila je Markova borba s ovisnošću o opijatima. Ova osobna tragedija potaknula je Ivu da se aktivno uključi u prevenciju ovisnosti među mladima. Godinama je obilazio srednje škole s predstavom "Život može biti lijep", upozoravajući učenike na opasnosti droge.
Jedan od najtežih perioda u životu oba Gregurevića bila je Markova borba s ovisnošću o opijatima. Ova osobna tragedija potaknula je Ivu da se aktivno uključi u prevenciju ovisnosti među mladima. Godinama je obilazio srednje škole s predstavom "Život može biti lijep", upozoravajući učenike na opasnosti droge.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Uz očevu nesebičnu podršku, Marko se uspješno izliječio u komuni Susret u Ivanovcu kod Okučana.
Uz očevu nesebičnu podršku, Marko se uspješno izliječio u komuni Susret u Ivanovcu kod Okučana.
Foto:
Share
Podijeli
Osim po glumačkim ostvarenjima, Ivo Gregurević ostat će upamćen i po ljubavima koje su obilježile njegov život. Svoj privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od medija, no neke ljubavi od sedme sile nije uspio sakriti.
Osim po glumačkim ostvarenjima, Ivo Gregurević ostat će upamćen i po ljubavima koje su obilježile njegov život. Svoj privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od medija, no neke ljubavi od sedme sile nije uspio sakriti.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Gregurević je bio vezi s glumicom Dubravkom Ostojić. Bio je i u vezi s glumicom Dolores Lambašom.
Gregurević je bio vezi s glumicom Dubravkom Ostojić. Bio je i u vezi s glumicom Dolores Lambašom.
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: boris scitar/vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Anderej Kreutz/24sata
Share
Podijeli
Foto: Almir Panjeta/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/