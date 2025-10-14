FOTO Žanamari u izazovnom badiću prkosi jeseni! Reakcije pljušte: 'Savršen model'

Iako smo već duboko zakoračili u jesen, a kiša i vjetar polako postaju naša svakodnevica, influencerica i pjevačica Žanamari Perčić odbija pospremiti bikinije u ormar. Sudeći prema njezinim objavama na društvenim mrežama, čini se da je donijela čvrstu odluku - produžiti ljeto na neodređeno.
Iako smo već duboko zakoračili u jesen, a kiša i vjetar polako postaju naša svakodnevica, influencerica i pjevačica Žanamari Perčić odbija pospremiti bikinije u ormar. Sudeći prema njezinim objavama na društvenim mrežama, čini se da je donijela čvrstu odluku - produžiti ljeto na neodređeno.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Gotovo svakodnevno, Žanamari svoje pratitelje počasti fotografijama koje odišu ljetnom atmosferom. Posebnu je pažnju privukla posljednja objava u crnom bikiniju.
Gotovo svakodnevno, Žanamari svoje pratitelje počasti fotografijama koje odišu ljetnom atmosferom. Posebnu je pažnju privukla posljednja objava u crnom bikiniju.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Reakcije njezinih obožavatelja uvijek su pozitivne, a u komentarima se nižu pohvale na račun njezinog izgleda: - "Ti si savršen model za svaki bikini! Koja čast imati te!", "Savršenstvo", "Predivna" - samo su neke od pohvala. U nastavku pogledajte prijašnja ovoljetna izdanja Žanamari.
Reakcije njezinih obožavatelja uvijek su pozitivne, a u komentarima se nižu pohvale na račun njezinog izgleda: - "Ti si savršen model za svaki bikini! Koja čast imati te!", "Savršenstvo", "Predivna" - samo su neke od pohvala. U nastavku pogledajte prijašnja ovoljetna izdanja Žanamari.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/