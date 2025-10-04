FOTO Prezgodna glumica iz 'Ljubav u zaleđu' nakon dugo vremena viđena u javnosti, evo kako danas izgleda

Poznata hrvatska glumica Tamara Vrdoljak (49), mnogima poznata pod djevojačkim prezimenom Garbajs, nakon dužeg perioda izbivanja iz javnosti pojavila se u Hrvatskom narodnom kazalištu na premijeri  predstave Zastave, po posljednjem romanu Miroslava Krleže.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Glumica, koja je osvojila srca publike ulogom Lane u popularnoj sapunici 'Ljubav u zaleđu', pokazala je da godine na nju nemaju utjecaja.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Tamara je već šest godina u sretnom braku s liječnikom Dankom Velimirom Vrdoljakom, koji je od nje stariji deset godina. Par se vjenčao 1. kolovoza 2018. godine na Palmižani, nakon samo mjesec dana veze.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iako je njihova odluka o brzom vjenčanju mnoge iznenadila, pokazala se kao pun pogodak - par je danas sretniji nego ikad. Glumica je za najnoviju prigodu odabrala sofisticiran styling, a posebno je oduševila prirodnim izgledom s minimalnom šminkom.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Glumica je majka troje djece. Iz prvog braka s vaterpolistom Hrvojem Šintićem ima sina Tomu, dok s trenutnim suprugom Dankom ima dvije kćeri - Nušu, rođenu 2019. godine, i Višnju. Zanimljivo je da Tamara vrlo rijetko pokazuje svoju djecu u javnosti i ne koristi društvene mreže.
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Tamara je svoju karijeru započela kao manekenka, osvojivši titulu Lice godine sa samo 16 godina. Radila je za prestižnu modnu kuću Armani u Milanu i sudjelovala na Milanskom tjednu mode. Međutim, ljubav prema glumi odvela ju je u potpuno drugom smjeru.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Široj javnosti postala je poznata kroz uloge u brojnim domaćim serijama, među kojima su 'Ljubav u zaleđu', 'Obični ljudi', 'Zakon ljubavi', 'Larin izbor', 'Stella' i 'Zora dubrovačka'.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljivala na malim ekranima, Tamara nije potpuno napustila svijet glume i mode. Nedavno je postala zaštitno lice jednog domaćeg modnog brenda, a viđena je i HRT-ovoj seriji 'Mrkomir Prvi', gdje se pojavila kao gostujuća glumica.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: galoicju
Foto: strukisa
Foto: Luka Klun/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
