FOTO Maja Šuput prošetala Špancirfestom, a posebnu pozornost privukla narukvica koju je dobila od bivšeg supruga
Glazbenica Maja Šuput jedno poslijepodne provela je družeći se sa sinom Bloomom i prijateljima i to u Varaždinu.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Naime, Maja, maleni Bloom i njezino društvo prošetali su Špancirfestom, a snimili su ih Pixsellovi fotoreporteri.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Maja je za ovu priliku odabrala atraktivnu smeđu kombinaciju kojoj je dodala i nekoliko narukvica.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Među njima je i jedna na kojoj stoji 'Tatarinova'. Maja ju je dobila 2019. godine od Nenada Tatarinova s kojim se razvela, a vijest o tome objavili su ljetos.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Maja i Nenad tada su kazali da zajedno nastavljaju odgajati sina te da više neće govoriti o temi razvoda.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Inače, pjevačica je tijekom šetnje Varaždinom djelovala odlično raspoložena, a uz to maleni Bloom je pokazao i da je veliki fan Pepe Pig čiji je balon nosio.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
