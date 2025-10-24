FOTO Luda atmosfera na setu serije 'Divlje pčele': Ovo je jedna grandiozna priča. Bit će tu svega
Od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u gledatelji će ući u svijet 'Divljih pčela', sela Vrila i njegovih šarolikih stanovnika, a za to su prije svih priliku dobili gosti, mediji te brojna poznata lica iz javnog života.
U zagrebačkom Jadran Filmu sinoć je održano veliko, službeno predstavljanje nove RTL-ove serije 'Divlje pčele', a gostima je pružen jedinstven i posve autentičan doživljaj o kojem će se još dugo pričati.
Dobro došli u Vrilo!“ okupljene su veselo pozdravili glumci Marija Jerneić i Matija Kačan. I zaista je bilo tako! Od trenutka ulaska u studio, gosti su bili posve teleportirani u 1950-e i uvučeni u svijet 'Divljih pčela'.
Sanja Vejnović, Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Antonio Agostini, Klemen Novak, Antonio Scarpa, Dragan Veselić, Jolanda Tudor, Ivan Barišić, Davor Pavić, Margarita Mladinić i mnogi drugi, u svojim su kostimima iz serije prošetali među gostima, s njima se fotografirali, plesali te im otkrili male tajne velike nadolazeće serije.
Među brojnim gostima su bila i brojna poznata lica, kao što su Zoran Šprajc, Marijana Batinić, Antonija Blaće, Anita Martinović, Meri Goldašić, Niko Čuturić. Set je mirisao i na prave domaće delicije za koje su se pobrinuli sinjski OPG-ovi koji su goste oduševili domaćim pršutom, sirom, sinjskim uštipcima i vinom.
Za glazbeni dio večeri bio je zaslužan Ante Gelo, koji je skladao originalnu glazbu za seriju. Njegov bend, uz pratnju sjajnih gudača, uzvanike je držao na plesnom podiju cijele večeri izvedbama najvećih hitova s dalmatinskim štihom, a nije trebalo dugo da im se za mikrofonom pridruže Lidija Kordić i Matija Kačan, dok je Antonio Agostini zasvirao violinu.
Talentirana Ana Marija Veselčić, koja će u seriji utjeloviti Katarinu Runje, jednu od glavnih protagonistica, veseli se početku emitiranja: „Ovo je jedna grandiozna priča. Bit će tu svega! Scenarij je jako dobro i podrobno napisan, svaki karakter je poseban, priča ima jako puno slojeva i boja. Očekujte iznenađenja!“
Gosti su dobili priliku i prošetati Vrilom, impozantnim setom na dvije etaže i na oko 2000 kvadratnih metara, ući u krojačnicu, brijačnicu, gostionicu, mjesnu školu, mesnicu, uživati u razgovoru ispod velikog drveta masline, ući u autentični oldtajmer iz tog razdoblja ili, pak, prošetati kućom imućnih Vukasa te se fotografirati u jednoj od prostorija i razgledati autentičnu rekvizitu koja se za potrebe serije nabavljala diljem Europe.