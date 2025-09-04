FOTO Dado Topić danas slavi 76. rođendan, a ovako se mijenjao kroz godine

Glazbu je počeo svirati još u srednjoj školi u sastavu "Đavolji eliksiri", gdje je svirao bas i pjevao. Nakon toga svirao je u grupama "Lavine" i "Dinamiti", a velike korake napravio je kao član legendarne "Korni grupe".
Godine 1971. u Zagrebu je osnovao grupu "Time", smatrajući je jednom od najvažnijih progresivnih rock grupa u bivšoj Jugoslaviji. S "Timeom" je snimio tri albuma prije nego što je započeo svoju samostalnu karijeru 1979. godine, kada je objavio i svoj prvi solo album "Neosedlani".
Dado Topić je osim pjevača, skladatelj, tekstopisac, aranžer i gitarist, a u svojoj dugoj karijeri surađivao je s brojnim poznatim bendovima i glazbenicima, uključujući "Parni valjak" te bend "Dragonfly" s kojim je 2007. godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Vjerujem u ljubav".
Prvi put se oženio s gimnazijskom ljubavi Gordanom kada je imao 20 godina, s kojom je dobio sina Danijela 1975. godine dok je služio vojni rok. Taj brak završio je razvodom nakon deset godina jer se Gordana žalila da Dado provodi malo vremena kod kuće.