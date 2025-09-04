FOTO Dado Topić danas slavi 76. rođendan, a ovako se mijenjao kroz godine

Jedan od naših najpoznatijih rokera Dado Topić danas slavi 76. rođendan. Adolf Dado Topić rođen je 4. rujna 1949. u Siveriću kod Drniša, a obitelj se ubrzo preselila u Novu Gradišku. 
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Glazbu je počeo svirati još u srednjoj školi u sastavu "Đavolji eliksiri", gdje je svirao bas i pjevao. Nakon toga svirao je u grupama "Lavine" i "Dinamiti", a velike korake napravio je kao član legendarne "Korni grupe". 
Foto: Privatni album
Godine 1971. u Zagrebu je osnovao grupu "Time", smatrajući je jednom od najvažnijih progresivnih rock grupa u bivšoj Jugoslaviji. S "Timeom" je snimio tri albuma prije nego što je započeo svoju samostalnu karijeru 1979. godine, kada je objavio i svoj prvi solo album "Neosedlani".
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Dado Topić je osim pjevača, skladatelj, tekstopisac, aranžer i gitarist, a u svojoj dugoj karijeri surađivao je s brojnim poznatim bendovima i glazbenicima, uključujući "Parni valjak" te bend "Dragonfly" s kojim je 2007. godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Vjerujem u ljubav". 
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Prvi put se oženio s gimnazijskom ljubavi Gordanom kada je imao 20 godina, s kojom je dobio sina Danijela 1975. godine dok je služio vojni rok. Taj brak završio je razvodom nakon deset godina jer se Gordana žalila da Dado provodi malo vremena kod kuće. 
Foto: Petar Glebov/24sata
Drugu suprugu Mirjanu upoznao je u dobi od 33 godine; ona je odrasla u Londonu i Stockholmu. S Mirjanom ima sina Reja, kojeg opisuje kao talentiranog za glazbu.
Foto: Slavko Midzor/24sata
Mirjana je za Dadu važna osoba s kojom je u braku 40 godina, a njihovu vezu Dado njeguje kao "najljepši cvijet u vrtu". 
Foto: Slavko Midzor/24sata
Foto: Tomislav Miletic/24sata
Foto: Petar Glebov/24sata
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/Vecernji list
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Radule Perisic
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: ATA Images/PIXSELL
