Bajaga održao koncert na otvaranju jubilarnog 20. Špancirfesta

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Iako se već danima na inicijativu braniteljskih udruga ovaj koncert pokušao otkazati, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok ostao je ustrajan u namjeri da do otkazivanja ne dođe.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Iako se već danima na inicijativu braniteljskih udruga ovaj koncert pokušao otkazati, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok ostao je ustrajan u namjeri da do otkazivanja ne dođe.