Zvijezde spremaju kaos za Noć vještica: Provjerite što čeka vaš znak u najstrašnijoj noći u godini!

Noć vještica je ovdje, a astrološko "vrijeme" je, u skladu s tradicijom, prilično zastrašujuće. Naše godišnje slavlje stanjivanja vela između svjetova, prekomjerne konzumacije slatkiša i neobičnog poriva da se i najskromniji likovi pretvore u seksi kostime ove će godine biti pod utjecajem zaista neobičnih zvjezdanih kretanja.
Foto: shutterstock
"Ova Noć vještica slijedi nakon nekoliko dinamičnih dana prepunih astroloških događaja, koji će obojiti naše kolektivno iskustvo praznika", izjavila je za New York Post certificirana astrologinja Rachel Ruth Tate.
Foto: shutterstock
Na samu Noć vještica, rastući Mjesec u sanjivim Ribama formira trigon sa Suncem u mračnom i raspoloženom Škorpionu. "Mjesec u Ribama donijet će veselu energiju Jupitera, iako bi nas mogao potaknuti da popijemo čašicu previše ili izazvati pojačanu osjetljivost i možda pretjeranu stimulaciju", sugerira Tate. "Znat ćete kada je vrijeme da se povučete u krevet!"
Foto: shutterstock
Ovan: "Puno toga se događalo ispod površine za vas! Moguće je da ste duboko u svojim osjećajima, s neuobičajeno intenzivnim emocijama i osobnim situacijama koje izbijaju na površinu. Pustite da se te emocije i situacije razviju", kaže Tate.
Foto: shutterstock
Bik: "Vodili ste mnogo razgovora! Iskoristite sinergiju i dopustite da se stvari poslože (ili raspadnu!) kako se društvene situacije budu odvijale", potiče Tate.
Foto: shutterstock
Blizanci: "Život se u posljednje vrijeme činio kao naporan rad! Glavu gore i prionite na posao. Zahvalnost će vas održati uravnoteženima", kaže Tate.
Foto: shutterstock
Rak: "Stvari su se odvijale u vašu korist! Jašite na valu radosti i smisla s povjerenjem da vi to možete. Sanjajte veliko i posvetite se vrijednim pothvatima", savjetuje Tate.
Foto: shutterstock
Lav: "Ova sezona bila je natopljena emocijama za vas! Meditacija i odmor mogu pomoći u stabilizaciji vašeg broda usred intenziteta ovih mora. Da citiramo 'Kralja lavova': 'Sjeti se tko ste'", kaže Tate.
Foto: shutterstock
Djevica: "Našli ste se u nekoliko nezgodnih situacija koje su vas možda iscrpile! Dopustite ljudima da vam pomognu – ne morate sve sami. Puno ruku olakšava posao i stvara dublju povezanost", kaže Tate.
Foto: shutterstock
Vaga: "Svi su vas u posljednje vrijeme obožavali, ali vrijeme je da se bacite na posao! Iskoristite svoj prepoznatljivi šarm da pokrenete stvari tamo gdje je važno. Radite pametnije, a ne teže", kaže Tate.
Foto: shutterstock
Škorpion: "Snažni ste s razlogom! Iskoristite svoju energiju da napredujete prema svojim ciljevima, ali pobrinite se da se pritom i zabavljate. Vrlo je vjerojatno da ste, kako bi mladi rekli, 'u elementu'", kaže Tate.
Foto: shutterstock
Strijelac: "Strijelci, mentalno i emocionalno, stvari su bile... prilično intenzivne! Za najbolje rezultate, budite ranjivi i idite onoliko duboko koliko možete. Možda se malo utišajte i vidite što će se dogoditi?" predlaže Tate.
Foto: Igor Soban/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Jarac: "Bili ste prilično društveni u posljednje vrijeme! Društveni pozivi i aktivnosti ispunili su vaš kalendar, ali vi birate kome ćete dati prioritet. Ne možete biti sve svima", podsjeća Tate.
Foto: shutterstock
Vodenjak: "Prolazili ste kroz mnogo osobnih promjena. Neke od tih prilagodbi možda su teško pogodile vaš bankovni račun, pa vjerojatno imate nešto za nadoknaditi i neke stvari za popraviti. Prionite na posao i pazite na sebe!"
Foto: shutterstock
Ribe: "Vaš svijet je vjerojatno bio težak u zadnje vrijeme! Između egzistencijalnih razmišljanja, teških razgovora i iskrene molitve za predah, pokušajte pronaći vremena da pronađete smisao, pa čak i užitak, u toj borbi", kaže Tate.
Foto: shutterstock
