Zvijezde spremaju kaos za Noć vještica: Provjerite što čeka vaš znak u najstrašnijoj noći u godini!
Noć vještica je ovdje, a astrološko "vrijeme" je, u skladu s tradicijom, prilično zastrašujuće. Naše godišnje slavlje stanjivanja vela između svjetova, prekomjerne konzumacije slatkiša i neobičnog poriva da se i najskromniji likovi pretvore u seksi kostime ove će godine biti pod utjecajem zaista neobičnih zvjezdanih kretanja.
"Ova Noć vještica slijedi nakon nekoliko dinamičnih dana prepunih astroloških događaja, koji će obojiti naše kolektivno iskustvo praznika", izjavila je za New York Post certificirana astrologinja Rachel Ruth Tate.
Na samu Noć vještica, rastući Mjesec u sanjivim Ribama formira trigon sa Suncem u mračnom i raspoloženom Škorpionu. "Mjesec u Ribama donijet će veselu energiju Jupitera, iako bi nas mogao potaknuti da popijemo čašicu previše ili izazvati pojačanu osjetljivost i možda pretjeranu stimulaciju", sugerira Tate. "Znat ćete kada je vrijeme da se povučete u krevet!"
Ovan: "Puno toga se događalo ispod površine za vas! Moguće je da ste duboko u svojim osjećajima, s neuobičajeno intenzivnim emocijama i osobnim situacijama koje izbijaju na površinu. Pustite da se te emocije i situacije razviju", kaže Tate.
Lav: "Ova sezona bila je natopljena emocijama za vas! Meditacija i odmor mogu pomoći u stabilizaciji vašeg broda usred intenziteta ovih mora. Da citiramo 'Kralja lavova': 'Sjeti se tko ste'", kaže Tate.
Djevica: "Našli ste se u nekoliko nezgodnih situacija koje su vas možda iscrpile! Dopustite ljudima da vam pomognu – ne morate sve sami. Puno ruku olakšava posao i stvara dublju povezanost", kaže Tate.
Vaga: "Svi su vas u posljednje vrijeme obožavali, ali vrijeme je da se bacite na posao! Iskoristite svoj prepoznatljivi šarm da pokrenete stvari tamo gdje je važno. Radite pametnije, a ne teže", kaže Tate.
Škorpion: "Snažni ste s razlogom! Iskoristite svoju energiju da napredujete prema svojim ciljevima, ali pobrinite se da se pritom i zabavljate. Vrlo je vjerojatno da ste, kako bi mladi rekli, 'u elementu'", kaže Tate.
Strijelac: "Strijelci, mentalno i emocionalno, stvari su bile... prilično intenzivne! Za najbolje rezultate, budite ranjivi i idite onoliko duboko koliko možete. Možda se malo utišajte i vidite što će se dogoditi?" predlaže Tate.
Vodenjak: "Prolazili ste kroz mnogo osobnih promjena. Neke od tih prilagodbi možda su teško pogodile vaš bankovni račun, pa vjerojatno imate nešto za nadoknaditi i neke stvari za popraviti. Prionite na posao i pazite na sebe!"
Ribe: "Vaš svijet je vjerojatno bio težak u zadnje vrijeme! Između egzistencijalnih razmišljanja, teških razgovora i iskrene molitve za predah, pokušajte pronaći vremena da pronađete smisao, pa čak i užitak, u toj borbi", kaže Tate.