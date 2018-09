Umivala je lice pivom tjedan dana. Evo što joj se dogodilo...

Foto: Thinkstock Mlijeko je dobro za kožu, tako smo čuli, a znala je to i Kleopatra. No, mlijeko je `passé`, mnoge su se stvari kroz godine promijenile, tako i beauty navike. Jedna je žena, umjesto mlijeka, odlučila tjedan dana ispirati svoje lice pivom, piše TOI. I nije jedina, ovo je novi trend kojem su se priklonile mnoge žene, i to zbog dobrog razloga. Evo što se događa s kožom kroz tjedan dana...