Teško ih je zadovoljiti: Ljudi rođeni u ova 4 horoskopska znaka prigovorit će baš svemu
Svi imamo dane kad nam ništa ne odgovara, no neki horoskopski znakovi jednostavno imaju urođenu sklonost prigovaranju. Bilo da se radi o poslu, vremenu ili sitnicama u svakodnevnom životu, oni uvijek pronađu nešto što baš nije kako bi trebalo biti.
Iako često ne misle ništa loše, njihova potreba za kontrolom, perfekcionizmom ili emocionalnom sigurnošću zna biti naporna za okolinu. Otkrivamo četiri znaka Zodijaka koji najčešće vode u toj disciplini. Oni su vječno nezadovoljni, ali i potajno željni da sve bude savršeno.
Djevica: Djevica je apsolutni prvak u analiziranju i kritiziranju. Njezin vladar Merkur daruje joj oštro oko za detalje, no često to znači da vidi samo ono što ne valja. Djevice ne prigovaraju iz zlobe, njima je to način da 'poprave svijet'. Ipak, njihova težnja savršenstvu zna umoriti i njih same i druge.
Jarac: Jarčevi su zahtjevni prema sebi, ali i prema drugima. Vole red, strukturu i rezultate pa ih svako odstupanje od plana frustrira. Njihovi komentari često zvuče strogo, no iza toga stoji duboka potreba za kontrolom i sigurnošću. Jarac ne prigovara bez razloga već zato što uvijek vidi gdje se može bolje.
Rak: Iako djeluju toplo i brižno, Rakovi su vrlo osjetljivi i lako ih pogađa svaka sitnica. Kada se osjećaju nesigurno ili neshvaćeno, skloni su povlačenju i pasivnom prigovaranju. Njihovo nezadovoljstvo često proizlazi iz emocija te žele da svi oko njih budu pažljiviji i suosjećajniji.
Škorpion: Škorpion nikada ništa ne uzima površno pa tako ni svoje nezadovoljstvo. Ako nešto ne ide po njegovom planu, to ne prešućuje. Dapače, analizirat će to do detalja i teško pustiti. Njegovi prigovori proizlaze iz strasti i potrebe za kontrolom. Kad bi naučio otpustiti, bio bi mnogo mirniji, i on, i svi oko njega.