Stručnjakinja upozorava: Ovih šest svakodnevnih navika može povećati rizik od raka mokraćnog mjehura
Rak mokraćnog mjehura jedna je od češćih malignih bolesti mokraćnog sustava, a nastaje kada stanice u sluznici mjehura počnu nekontrolirano rasti. Iako se može pojaviti u bilo kojoj dobi, najčešće pogađa starije osobe, a rani simptomi mogu biti suptilni. Medicinska stručnjakinja otkrila je šest uobičajenih navika koje sabotiraju zdravlje mjehura, što dovodi do inkontinencije ili čak smrtonosnog raka. Lako je zanemariti mjehur dok ne počne stvarati probleme. Mali, balonasti organ u donjem mokraćnom sustavu tiho pohranjuje i oslobađa urin, pomažući tijelu da eliminira otpad i održi ravnotežu tekućine.
No, Dipa Kamdar, viša predavačica farmaceutske prakse na londonskom Sveučilištu Kingston, upozorila je da baš kao i vaše srce ili pluća, i vaš mjehur treba njegu. Zanemarite je i riskirate nelagodu, infekcije mokraćnog sustava, a u nekim slučajevima i ozbiljna stanja poput inkontinencije ili čak raka. Određena hrana i pića, uključujući gazirana pića, začinjena jela, agrume i umjetna sladila, mogu iritirati mjehur i pogoršati simptome kod onih koji su već skloni problemima. Ciljajte na prehranu bogatu vlaknima s puno cjelovitih žitarica, voća i povrća da biste zaštitili zdravlje probavnog sustava i mjehura. Zdravlje mjehura oblikuju svakodnevni izbori.
Održavanje dobre hidracije, izbjegavanje iritansa, dobra higijena i osluškivanje svog tijela mogu pomoći u sprječavanju dugoročnih problema. Ako primijetite trajne promjene poput čestog mokrenja, poteškoća s pražnjenjem mjehura, boli ili peckanja prilikom mokrenja, mutnog ili smrdljivog urina ili bilo kakvog znaka krvi, obratite se zdravstvenom djelatniku. Vaš će vam mjehur biti zahvalan. Dobre vijesti su te da se mnogi problemi s mjehurom mogu spriječiti i povezani su sa svakodnevnim navikama, stoga je Kamdar otkrila šest uobičajenih navika koje mogu sabotirati zdravlje mjehura, piše Daily Express.
1. Predugo zadržavanje urina: "Odgađanje posjeta WC-u omogućuje nakupljanje urina i istezanje mišića mjehura. S vremenom to može oslabiti njegovu sposobnost kontrakcije i potpunog pražnjenja mjehura, što dovodi do zadržavanja urina. Istraživanja pokazuju da zadržavanje urina daje bakterijama više vremena za razmnožavanje, povećavajući rizik od infekcija mokraćnog sustava (IMS)", objasnila je profesorica. Stručnjaci preporučuju pražnjenje mjehura svaka tri do četiri sata. U teškim slučajevima, kronična retencija može čak oštetiti bubrege. "Kada idete na toalet, opustite se. Žene bi posebno trebale sjediti potpuno na WC sjedalu, a ne 'lebdjeti', da bi se mišići zdjelice mogli opustiti. Ne žurite i razmislite o dvostrukom mokrenju: nakon što završite, pričekajte 10-20 sekundi i pokušajte ponovno da biste bili sigurni da je mjehur potpuno ispražnjen", savjetovala je Kamdar.
2. Nedovoljno pijenje vode: "Dehidracija čini urin koncentriranijim, što iritira sluznicu mjehura i povećava rizik od infekcije. Cilj je piti šest do osam čaša vode (oko 1,5 do 2 litre) dnevno, više ako ste vrlo aktivni ili vam je vruće. Ako imate bolest bubrega ili jetre, prvo se posavjetujte sa svojim liječnikom. Premalo tekućine također može dovesti do zatvora. Tvrda stolica pritišće mjehur i zdjelično dno, što otežava kontrolu mjehura", objasnila je stručnjakinja.
3. Previše kofeina i alkohola: "Kofein i alkohol mogu iritirati mjehur i djelovati kao blagi diuretici, povećavajući proizvodnju urina. Studija je otkrila da ljudi koji konzumiraju više od 450 miligrama kofeina dnevno, što je otprilike četiri šalice kave, imaju veću vjerojatnost da će iskusiti inkontinenciju od onih koji piju manje od 150 miligrama. Druga studija pokazala je da muškarci koji piju šest do deset alkoholnih pića tjedno imaju veću vjerojatnost da će razviti simptome donjeg mokraćnog sustava od onih koji ne piju", rekla je Kamdar. Također, prekomjerna konzumacija alkohola može povećati rizik od raka mjehura, iako su dokazi pomiješani. Smanjenje konzumacije može ublažiti simptome mjehura i smanjiti dugoročni rizik.
4. Pušenje: "Pušenje je glavni uzrok raka mjehura, odgovoran za otprilike polovicu svih slučajeva. Pušači imaju do četiri puta veću vjerojatnost da će razviti bolest od nepušača, posebno ako su počeli mladi ili su godinama intenzivno pušili, uključujući cigare i lule. Kemikalije duhana ulaze u krvotok, filtriraju ih bubrezi i pohranjuju u urinu. Kada se urin zadržava u mjehuru, tada ovi kancerogeni, uključujući arilamine, mogu oštetiti sluznicu mjehura", objasnila je profesorica.
5. Loša higijena u kupaonici: "Nepravilna higijena može unijeti bakterije u mokraćni trakt. Brisanje odostraga prema naprijed, korištenje oštrih sapuna ili zanemarivanje pranja ruku može poremetiti prirodni mikrobiom tijela i povećati rizik od infekcija mokraćnog mjehura. Seksualna aktivnost također može prenijeti bakterije iz crijeva ili vaginalnog područja u mokraćni trakt. I muškarci i žene mogu smanjiti rizik od infekcije mokrenjem ubrzo nakon spolnog odnosa", rekla je Kamdar.
6. Loša prehrana i nedostatak tjelovježbe: "Ono što jedete i koliko ste aktivni utječe na vaš mjehur više nego što biste očekivali. Prekomjerna težina vrši pritisak na mjehur i povećava vjerojatnost curenja. Redovita tjelovježba pomaže u održavanju zdrave težine i sprječava zatvor, koji inače pritišće mjehur", zaključila je profesorica.