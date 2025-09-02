Stručnjak za vrtlarenje je otkrio: Ovo je 5 ključnih zadataka koje morate napraviti u rujnu
Mnogi vrtlari obično povezuju vrtlarenje s proljećem, kada se sade nove biljke i priprema tlo za sezonu rasta. Međutim, jesen je jednako važna za održavanje vrta jer je pravo vrijeme da se biljke i tlo pripreme za nadolazeću zimu. Pravilne jesenske aktivnosti pomažu u očuvanju zdravlja biljaka, zaštiti vrtnog ekosustava i osiguravaju bujan i produktivan vrt u sljedećoj sezoni. Stručnjak za vrtlarenje je otkrio najvažnije vrtlarske zadatke s kojima se treba započeti kako se ljeto bliži kraju.
James Ewens objasnio je zašto ljubitelji vrtlarstva ne bi trebali previdjeti rujan. "Vaši rujanski poslovi ne moraju biti iscrpljujući, ali i malo truda može puno značiti. Vaš vrt sada doživljava manje dnevnog svjetla i niže temperature, a veća vlažnost tla ide vam u korist pri sadnji i poticanju novog rasta. Rujan je također ključno vrijeme za podršku populacijama divljih životinja izgradnjom rezervi hrane i skloništa, uključujući naše pernate životinje i oprašivače", rekao je Ewens. Ovih pet malih vrtnih poslova može uvelike utjecati na uspjeh vašeg vrta u sljedećoj godini, piše Mirror.
Posadite proljetne lukovice: Ewens je rekao da rujansko tlo još uvijek zadržava toplinu iz vrućih ljetnih mjeseci, što znači da je to najbolje vrijeme za sadnju proljetnih lukovica. To omogućuje korijenju da se učvrsti prije nego što nastupi zimska hladnoća. "Proljetne lukovice, poput narcisa, tulipana, šafrana i zumbula, mogu razviti snažan korijenov sustav koji će preživjeti zimsku hladnoću i razviti živopisne cvjetove u proljeće. Rasporedom sorti možete očekivati mjesece boja, sa šafranima koji pokazuju svoja lica u veljači i kasnim tulipanima u svibnju", objasnio je stručnjak. Osim toga, oprašivači trebaju svu podršku koju mogu dobiti i zahvalit će vam na vašem trudu. "Rano proljetno cvijeće pruža neke od prvih vitalnih izvora nektara za pčele koje izlaze iz zimske hibernacije", dodao je Ewens.
Podijelite svoje trajnice: Podjela zeljastih trajnica vrtna je tehnika u kojoj se jedna zrela biljka reže na dvije ili više manjih biljaka, pri čemu svaka zadržava svoje korijenje i središnji dio. Ova metoda donosi brojne prednosti. "Mnoge zeljaste trajnice, poput zvjezdana i ljiljana, imaju koristi od dijeljenja svake tri do četiri godine, a rujan je savršeno vrijeme za to", rekao je vrtlar. To je zato što je tlo još uvijek lako za obradu, a biljke počinju usporavati rast. "Podjelom trajnica sprječava se prenapučenost, smanjuje se konkurencija biljaka za hranjive tvari i pomlađuje se one starije grmove koji su možda prestali tako snažno cvjetati. Više cvijeća znači više života za vaš vrt", objasnio je Ewens.
Zaštitite divlje životinje: Zima može biti teška za životinje. Zbog toga je rujan savršeno vrijeme za stvaranje sigurnog utočišta pružanjem vode, hrane i skloništa za te oskudne hladne mjesece. "Nešto tako jednostavno kao ostavljanje sjemenki na suncokretima, sadnja autohtonih drveća i grmlja te dopunjavanje vrta hranom za ptica osigurava im izvor hrane", rekao je Ewens. Od gomile drva, lišća i grana možete stvoriti zaklon za ježeve, vodozemce i kukce. "Odgađanje teškog orezivanja pruža kukcima sigurno mjesto za zimu, čime se očuvava biološka raznolikost u najvažnijem dijelu godine", dodao je vrtlar.
Sredite travnjak: Rujan je također izvrsno vrijeme za osvježenje vašeg travnjaka jer su tada uvjeti idealni za popravak i pomlađivanje. Toplo tlo i redovite kiše omogućuju brzo klijanje trave, dok provjetravanje sabijenog tla poboljšava drenažu i rast korijena. "Optimalno je vrijeme za dosijavanje onih golih dijelova na našim travnjacima da bi se mogli zgusnuti prije zime, dajući taj ujednačen, zdrav izgled", rekao je stručnjak. Lagano prihranjivanje u rujnu nečim bogatim kalijem i fosforom može potaknuti snažan rast korijena i otpornost na zimu. Zdrav travnjak ne samo da izgleda dobro, već također podržava ptice koje traže crve i kukce.
Odradite berbu: Rujan je tradicionalno užurban mjesec za berbu. "Jabuke, kruške, šljive, tikve, bundeve, kasni grah i tikvice sada su spremni za branje. Redovita berba potiče nastavak plodnosti usjeva i sprječava da plodovi padnu i propadnu", objasnio je Ewens. Osim toga, berba može čak i otjerati neželjene posjetitelje. "Branje voća i povrća u njihovom vrhuncu također sprječava štetnike i širenje bolesti", zaključio je.