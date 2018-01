Rugali su mu se u djetinjstvu zbog urođene mane, a pogledajte kako izgleda danas

Foto: Instagram YouTuber iz Australije, 21-godišnji Riley Byrne, inspiracija je mnogima zbog svoje transformacije – od mršavka kojem su se rugali do fitness-modela.

Foto: Instagram YouTuber iz Australije, 21-godišnji Riley Byrne, inspiracija je mnogima zbog svoje transformacije – od mršavka kojem su se rugali do fitness-modela.

Foto: Instagram Mladić je zbog toga bio depresivan jer su mu se drugi rugali. "Nisam imao samopouzdanja i kao dijete sam se užasavao toga da me vide bez majice", ispričao je.

Foto: Instagram Mladić je zbog toga bio depresivan jer su mu se drugi rugali. "Nisam imao samopouzdanja i kao dijete sam se užasavao toga da me vide bez majice", ispričao je.