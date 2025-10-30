Posijte ih u listopadu, uberite na proljeće: Ovo je šest povrtnica koje vrijedi posaditi odmah
Listopad je mjesec kada mnogi misle da je sezona sadnje gotova, no zapravo je idealno vrijeme za pripremu i sadnju određenih vrsta povrća i biljaka. Hladniji mjeseci pružaju mogućnost da tlo upije hranjive tvari i da biljke stvore snažan korijenov sustav prije zime. Sadnja u listopadu može rezultirati bogatom proljetnom berbom jer biljke koje se pravilno pripreme i zaštite od hladnoće često bolje podnose promjene temperature i rastu zdravije.
Iako je možda prilično kasno za sadnju većine voća i cvijeća, još uvijek ima vremena za sijanje nekih od vaših omiljenih povrća da biste se pripremili za zimski i rani proljetni usjev. Vrtlarska stručnjakinja Jess Caleigh je u videu na TikToku rekla da je sada savršeno vrijeme za sijanje šest različitih vrsta povrća koje će biti spremno za berbu kasnije ove zime ili u rano proljeće jer će prezimljavanje nekih biljaka rezultirati obilnijom žetvom sljedeće godine, piše Mirror.
Pak Choi: Na čelu popisa je Pak Choi poznati i kao kineski kupus. Izvrstan je za uzgoj u kasnu jesen jer će vam osigurati urod prije kraja godine, a Caleigh je rekla da je to odličan izbor za brzu jesensku žetvu. Pak choi možete uzgajati tijekom listopada sjetvom sjemena u zatvorenom prostoru ili u zaštićenom okruženju poput staklenika ili plastenika.
Zimska salata: Zimska salata obuhvaća otporne sorte koje se mogu saditi od kasnog ljeta do kasne jeseni, osiguravajući urod tijekom zime i proljeća. Može se uzgajati na otvorenom ili u zaštićenom okruženju poput hladnih okvira ili staklenika za optimalne rezultate, a moguć je i uzgoj u posudama.
Luk: Zimski luk može se posaditi sadnjom otpornijih sorti, bilo iz sjemena ili gotovih lukovica, od listopada do siječnja, što vam daje prednost na početku vegetacijske sezone. Kao alternativu za pouzdaniji početak, posijte sjeme u zatvorenom prostoru od sredine zime do ranog proljeća prije presađivanja na otvoreno u proljeće ili posadite izravno vani u proljeće kada temperatura tla poraste.
Češnjak: "Češnjak je jedna od najlakših kultura za sadnju upravo sada", rekla je Caleigh. Ako želite biti sigurni da nećete morati kupovati češnjak u supermarketu, uzgoj vlastitih režnjeva mogao bi biti prava stvar za vas. Jednostavno posadite pojedinačne režnjeve sa šiljastim krajem prema gore i ravnim krajem prema dolje na otprilike 2,5 centimetara dubine s razmakom od 15 centimetara između svakog. Sadite ga tijekom blagih zimskih uvjeta, a ako je vaše tlo gusto i vlažno, počnite s češnjakom u modulima s kompostom da biste izbjegli truljenje, a zatim ih u proljeće presadite na stalno mjesto. Zaštita tla malčem također će pomoći režnjevima u razvoju korijena.
Bob: Bob se može saditi tijekom listopada ili studenog za raniju žetvu ili krajem zime (veljača-ožujak) za nešto kasniju žetvu. "Prezimljavanje boba daje vam jači zimski urod", rekla je Caleigh. Odaberite otpornu sortu za jesensku sadnju i provjerite ima li tlo dobru drenažu da biste izbjegli truljenje. Možete ga saditi izravno vani na sunčanom, zaštićenom mjestu ili unutra u posudama za prezimljavanje u negrijanom stakleniku ili hladnom okviru.
Grašak: Kao posljednje povrće na popisu za sadnju u listopadu našao se grašak. "Savršen je za ranu berbu sljedeće godine. Grašak možete saditi tijekom zime za rani urod izdanaka ili proljetnih mahuna, najbolje od listopada do studenog, ali preskočite prosinac i siječanj", objasnila je stručnjakinja. Posadite sorte s glatkim sjemenkama i otpornim karakteristikama izravno u zemlju ili u posude unutar kuće da biste ih zaštitili od nepovoljnih vremenskih uvjeta i glodavaca.