Pazite kako pijete čaj: Liječnik s Harvarda upozorava na ozbiljne zdravstvene rizike
Čaj je mnogima omiljeni napitak tijekom hladnih zimskih mjeseci, pružajući toplinu, utjehu i osjećaj opuštanja nakon dugog dana. Bilo da se radi o crnom, zelenom ili biljnom čaju, njegovo ispijanje često postaje neizostavan dio dnevne rutine, a njegov miris i okus stvaraju osjećaj domaće atmosfere. Osim što grije tijelo, mnogi ga vide i kao mali ritual koji pomaže smiriti um i uživati u trenucima tišine usred užurbanog života. No, gastroenterolog s Harvarda pozvao je ljude da preispitaju svoje navike ispijanja čaja jer bi to moglo imati štetne učinke na crijeva i jetru.
Dr. Saurabh Sethi je na svom Instagram profilu pozvao svojih 1,3 milijuna pratitelja da preispitaju svoje navike ispijanja čaja da bi se uvjerili da to ne šteti njihovom zdravlju, piše Daily Express. "Ovo je sedam najgorih navika ispijanja čaja koje uništavaju vaša crijeva i jetru", napisao je na početku objave.
1. Pijenje čaja na prazan želudac: Za svoju prvu točku, dr. Sethi je pozvao ljude da ne piju šalicu čaja na prazan želudac, već da obavezno nešto pojedu prije ili dok uživaju u šalici čaja. Objasnio je da će pijenje čaja na prazan želudac iritirati sluznicu želuca zbog kiselosti i spojeva poput kofeina i tanina. To kasnije može dovesti do refluksa kiseline, mučnine i opće nelagode. Također može uzrokovati dehidraciju jer je čaj diuretik i može ometati apsorpciju željeza, posebno kod osoba s anemijom.
2. Pijenje puno zaslađenih čajeva: Liječnik je savjetovao ljudima da ograniče količinu ledenih ili mliječnih čajeva koje piju zbog visokog sadržaja šećera. "Ledeni čajevi ili mliječni čajevi mogu sadržavati 30-40 grama šećera", objasnio je. To znači da redovito pijenje ovakvih zaslađenih čajeva može povećati rizik od razvoja bolesti poput nealkoholne masne bolesti jetre ili dijabetesa.
3. Pijenje "detoks" čajeva ili "čajeva za mršavljenje": Dr. Sethi je otkrio da "detoks" čajevi ili "čajevi za mršavljenje" možda nisu tako dobri kao što se reklamiraju. Iako bi mogli djelovati, liječnik je objasnio da je "sastojak za mršavljenje" u tim čajevima obično neka vrsta laksativa. Prečesto pijenje tih laksativa može dovesti do opće dehidracije, neravnoteže elektrolita, kao i oštećenja crijeva. Zbog toga je važno nikada ne piti više takvog čaja nego što je preporučeno.
4. Pretjerivanje s ekstraktima zelenog čaja: Iako je pijenje zelenog čaja općenito poznato kao bolja i zdravija alternativa u usporedbi s običnim čajem, važno je i ne pretjerivati. Ako vam ne odgovara okus zelenog čaja, dodaci prehrani sa zelenim čajem postali su popularan način da ipak iskoristite njegove prednosti, poput antioksidansa i polifenola, bez potrebe da ga zapravo pijete. Međutim, dr. Sethi je upozorio ljude da se ne oslanjaju previše na ove dodatke jer su povezani s rijetkom, ali stvarnom toksičnošću jetre.
5. Pijenje previše vrućeg čaja: Dok većina nas ulijeva kipuću vodu izravno iz kuhala za vodu na vrećicu čaja u šalici, dr. Sethi je pozvao ljubitelje čaja da pričekaju s pićem dok voda ne padne ispod 65°C. Objasnio je da je dokazano da redovito pijenje čaja toplijeg od 65°C povećava rizik od raka jednjaka. To je pokazala kineska studija objavljena 2020. godine koja je otkrila da je redovito pijenje vrućeg čaja značajno povezano s karcinomom pločastih stanica jednjaka, vrstom raka koji nastaje u tankim, ravnim pločastim stanicama koje oblažu jednjak.
6. Pijenje čajeva s kofeinom kasno navečer: Iako različite vrste čaja sadrže znatno manje količine kofeina u usporedbi s kavom, ipak je važno znati da je prisutan. Zbog toga je dr. Sethi pozvao ljubitelje čaja da izbjegavaju pijenje chai i zelenih čajeva kasno navečer. Objasnio je da se kofein zadržava u našem tijelu, što može dovesti do poremećaja sna. To kasnije može dovesti do toga da vaše tijelo noću ne može tako dobro obnavljati svoje funkcije.
7. Previše pijenja boba ili bubble čajeva: Na kraju je dr. Sethi pozvao ljude da ograniče količinu boba ili bubble čajeva koje piju zbog količine šećera i skrivenih kalorija koje sadrže. Objasnio je da količina šećera u tim pićima, pomiješana sa škrobnim boba perlama koje se proizvode od tapioke, dovodi do skrivenih kalorija kojih možda niste ni svjesni da pijete. To kasnije može dovesti do inzulinske rezistencije i nealkoholne masne bolesti jetre.