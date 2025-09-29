Ovo je devet najdruželjubivijih pasmina pasa: Jedna manje poznata savršena je za djecu
Psi su od davnina poznati kao najbolji čovjekovi prijatelji, a njihova druželjubivost čini ih posebnima među životinjama. Druželjubivi psi vole provoditi vrijeme s ljudima i drugim životinjama, lako se prilagođavaju različitim okruženjima i svojim vlasnicima pružaju osjećaj sigurnosti, ljubavi i pripadnosti. Njihova prijateljska narav i spremnost na igru čine ih idealnim pratiteljima u obiteljima, a istovremeno pomažu u razvijanju socijalnih vještina i odgovornosti kod ljudi, osobito djece. Svaki pas ima potencijal biti prijateljski nastrojen ako se pravilno dresira kao štene, ali postoje neke pasmine koje su prirodno privrženije i nježnije od drugih.
"Svaka pasmina psa ima jedinstvene osobine, ali postoji skupina koja prednjači po prijateljstvu i prikladnosti za obitelj. Pri odabiru prave pasmine uvijek treba uzeti u obzir stil života vaše obitelji, razinu aktivnosti i stambenu situaciju", objasnio je stručnjak za kućne ljubimce i izvršni direktor Pets4Homes, Axel Lagercrantz. Ovo je devet najprijateljskijih pasa, uključujući manje poznatu pasminu koja bi mogla biti idealan izbor za obitelji, piše Daily Express.
9. Irski seter: "Prvo što mi pada na pamet je irski seter. Izvorno uzgojen da bi pomogao lovcima u 'namještanju' divljači, njegovo podrijetlo kao radnog psa pratitelja znači da je živahan, energičan i kompatibilan s ljudima", objasnio je Lagercrantz. Irski seter je fantastičan pas za imati u blizini djece i odličan je obiteljski partner za igru. Jedina mana posjedovanja ove pasmine je potreba za kretanjem i mogu biti prilično tvrdoglavi, prema Poochu i Muttu.
8. Labrador retriver: Labrador retriveri slični su irskom seteru, rekao je stručnjak za kućne ljubimce. "Uzgojeni kao pomoćnici pri ribolovu u kanadskoj provinciji Newfoundland, postali su jedan od najpopularnijih obiteljskih pasa na svijetu zbog svoje blage naravi, inteligencije i lakoće s kojom se mogu dresirati", objasnio je stručnjak. Ross Hallifax iz tvrtke za osiguranje kućnih ljubimaca Purely Pets složio se s tim mišljenjem i dodao da su labrador retriveri prijateljski nastrojeni, odani i društveni te da su također izvrsni obiteljski kućni ljubimci. "S dobrom naravi i visokom inteligencijom, mogu se dresirati i druželjubivi su kućni ljubimci", rekao je Hallifax.
7. Cavalier King Charles španijel: Popularni Cavalier King Charles španijel također se našao na popisu najdruželjubivijih pasa. Ovaj je pas poznat po tome što je nježan, pouzdan i dobar s malom djecom. "Vole pažnju i odlični su psi za maženje", rekao je Lagercrantz. Govoreći o ovoj pasmini, Hallifax je dodao da su Cavalier King Charles španijeli blagi, odani i druželjubivi te da su izvrsni psi za društvo i stvaraju snažne veze sa svojim obiteljima.
6. Bigl: Prema riječima stručnjaka Lagercrantza, bigl je vedar mali pas. Biglovi su nekoć uzgajani za rad u čoporima. Uživaju u društvu i dobro su prilagođeni životu s djecom i drugim kućnim ljubimcima. "Radoznala, prijateljska i druželjubiva pasmina, oni su izvrsni kućni ljubimci za obitelj i dobro se slažu s djecom i drugim psima", rekao je Hallifax.
5. Bokser: Bokseri su još jedna vrlo prijateljska pasmina zbog svojih čuvarskih instinkta i privržene osobnosti. Uspijevaju u okruženju punom ljubavi i duboko su strpljivi i zaštitnički nastrojeni, što ih čini izvrsnim izborom za obitelji. Prema Boxer Rescueu, njihove najveće mane su previše energije, nadutost, slinjenje i genetski medicinski problemi, a također mogu imati problema s dominacijom.
4.Stafordski bul terijer: "Stafordski bul terijer se često kolokvijalno naziva 'dadilja' zbog svog mišićavog, ali nježnog izgleda i temperamenta", rekao je izvršni direktor Pets4Home. Njihova prijateljska priroda i strpljenje čine ih izvrsnim izborom za obitelji s djecom. Međutim, imaju tvrdoglavu crtu i mogu patiti od separacijske anksioznosti. "Iako su stafordski bul terijeri inteligentni i općenito željni ugoditi, mogu pokazivati i tvrdoglavu crtu. Bez dosljedne obuke i čvrstih granica, mogu postati jake volje i teško ih je upravljati", rekao je stručnjak sa stranice Dog Time.
3. Pudl: Mješanci pudla sve su popularniji kao kućni ljubimci zbog prijateljske naravi, minimalnog linjanja i hipoalergenskog krzna "Pudli se odlično odazivaju na dresuru i prilagodljivi su različitim životnim uvjetima", rekao je Lagercrantz. Glavni nedostatak ove pasmine je potreba za čestim njegovanjem i mentalnom stimulacijom. Pudlama je također potreban barem jedan sat tjelesne aktivnosti svaki dan.
2. Bostonski terijer: Stručnjak Axel Lagercrantz pohvalio je ovu pasminu. "Bostonski terijer ponekad se naziva 'američkim gospodinom' zbog svoje elegancije, temperamenta i intelekta. Poznati su po stvaranju jakih veza sa svojim vlasnicima", objasnio je.
1. Mali oštrodlaki vendejski baset: Na kraju, Lagercrantz je istaknuo nešto manje poznatog francuskog psa lovca, Petit Basset Griffon Vendeena, odnosno malog oštrodlakog vendejskog baseta. Ovaj pas je uzgojen za lov na sitnu divljač. Kao i prethodni psi lovačkih pasmina s ovog popisa, dobar je s ljudima, samopouzdan, ekstrovertiran i zahtjeva puno aktivnosti. "Spreman je ugoditi i voli aktivnosti na otvorenom, što ga čini savršenim za aktivne obitelji", rekao je stručnjak. Međutim, važno je napomenuti da ovaj pas ne podnosi dobro dugotrajno samoću, izvijestio je PetMd. "Ovo nije plašljiva pasmina, i ako ne dobije pažnju koju zaslužuje, lajat će da vam to pokaže te će pronaći načine da se zabavlja koji vam možda neće biti po volji", zaključio je stručnjak.