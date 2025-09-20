Ovo je 10 nepristojnih stvari koje ljudi često rade u trgovinama
Kupovina namirnica prilično je običan zadatak za većinu nas, ali to nije isprika za nepristojno ponašanje i ignoriranje drugih kupaca. "Važno je da kupci zapamte da postoji osnovni bonton, čak i kada kupuju namirnice", rekla je Jodi R.R. Smith, predsjednica tvrtke koja se bavi pravilima ponašanja, piše HuffPost.
Ovo je deset uobičajenih nepristojnih ponašanja u supermarketima, a donosimo i savjete kako ih izbjegavati.
1. Korištenje samoposlužnih blagajni kada imate previše artikala: "Poštujte ograničenje artikala na samoposlužnim blagajnama", savjetovala je Diane Gottsman, stručnjakinja za bonton. Malo ljudi voli čekati u dugom redu da plati u trgovini, ali bez obzira koliko vam se žuri, to nije isprika za korištenje prečaca.
2. Ignoriranje 'pravila' prolaza: "Ako to ne biste učinili na pločniku ili na autocesti, vjerojatno to ne biste trebali učiniti sa svojim kolicima u supermarketu", objasnio je Nick Leighton, stručnjak za bonton. "Nemojte blokirati druge ljude, zaustavljati se ili iznenada mijenjati smjer", dodao je. Dajte sve od sebe da izbjegnete sudare kolica.
3. Dodirivanje i otvaranje stvari bez da ih kupite: "Izbjegavajte otvarati pakete da biste ih pomirisali ili okusili, a zatim ih vraćali natrag na policu ako vam se ne sviđaju", pozvala je Gottsman. U vrijeme čestih prehlada važno je voditi računa o higijeni i bacilima u javnim prostorima, osobito kada je u pitanju hrana, pa pokušajte držati ruke podalje od stvari koje nećete kupiti. "Ne mazite hranu, kruh ili voće", dodala je Smith.
4. Nepoštivanje osobnog prostora: Nemojte "puhati" drugim ljudima za vratom, osobito dok čekate u redu na blagajni. "Svatko još uvijek ima različite razine udobnosti kada je u javnim prostorima. Poštujte osobni prostor", rekla je Gottsman.
5. Uzimanje stvari iz tuđih kolica: Samo zato što netko nije pokraj kolica ne znači da se trebate uzeti njihove stvari, čak i ako se radi o posljednjem artiklu koji ste vi htjeli kupiti, no više ga nije bilo na polici.
6. Zadržavanje reda za blagajnu: "Na blagajni se klonite mobitela i neka vaša kreditna kartica bude spremna za plaćanje", rekla je Gottsman. Trgovina mješovitom robom često nam oduzima više vremena nego što bismo željeli, osobito kada su redovi na blagajni dugi. Poštujte svačije vrijeme i učinite što možete da bi proces kupovine bio što brži i lakši. "Ne tjerajte sve u redu da čekaju dok vi trčite natrag po jaja koja ste zaboravili staviti u košaru", dodala je Gottsman.
7. 'Vraćanje' predmeta na nasumična mjesta: Ponekad stavite artikl u svoju košaricu, samo da biste kasnije shvatili da vam zapravo ne treba. Ali kad ste tako daleko od tog mjesta na kojem artikl stoji, primamljivo je samo odložiti stvar na nasumično mjesto. "Ako se predomislite, posebno za bilo što iz hladnjaka, dajte to zaposleniku ili blagajniku. Nemojte to staviti na mjesto pored kojeg slučajno prolazite u nadi da će ga netko vidjeti i spasiti prije nego što se pokvari", zamolila je Smith.
8. Neobaziranje se na svoju okolinu: Pokušajte obratiti pozornost na ljude i stvari oko sebe, osobito ako kupujete s mališanima te im ne dopustite da divljaju po trgovini i diraju stvari. "Pažljivo pazite na svoju djecu u kolicima i u prolazima", rekla je Gottsman.
Također je lijepo pokazivati uljudnost i brigu prema drugim kupcima, pa nemojte skrenuti pogled ako je nekome potrebna mala pomoć. "Ponudite pomoć onima koji ne mogu dohvatiti nešto na višoj polici", rekla je Smith.
9. Nevraćanje kolica i košarica nakon kupovine: Važnost pravila ponašanja u trgovini mješovitom robom vrijede i nakon što ste platili svoje namirnice. "Vratite kolica za kupovinu na mjesto gdje pripadaju i ne ostavljajte ih na parkiralištu", rekla je Gottsman. Nakon što ste namirnice prebacili u automobil, vratite kolica na mjesto da biste bili sigurni da druga osoba ili automobil neće naletjeti na njih.
10. Nasrtljivost ili agresivnost na parkiralištu: "Parkiralište je često izvor velike frustracije jer su svi u žurbi. Poštujte pravilo koje daje prednost pješacima da pređu putem do trgovine", objasnila je Gottsman. Trgovine mješovitom robom obično imaju velika parkirališta, pa čak i ako morate kružiti nekoliko puta, budite strpljivi dok tražite mjesto. "Izbjegavajte parkiranje na parkirnom mjestu zabranjenom za parkiranje ili parkiranju za invalide, kao i parkiranje na drugom parkiralištu ako ne idete u trgovinu", zaključila je Gottsman.