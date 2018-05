Ova će hrana vašoj koži vratiti prirodni sjaj

Foto: Filip Kos/PIXSELL 1. CITRUSI - Naranče, grejp, limun i limeta čine nevjerojatan koktel. Vitamin C pomaže vašoj koži da proizvede kolagen koji zaglađuje kožu. Vitamin C je antioksidans koji može zaštititi od oštećenja sunca i hiperpigmentacije.

