Ne zaboravljaju uvredu: Ljudi rođeni u ovim horoskopskim znakovima najveća su zlopamtila
Svi se ponekad znamo naljutiti ili osjetiti povrijeđeno, no neki horoskopski znakovi posebno teško prelaze preko uvreda i nepravdi. Dok neki brzo zaborave i nastave dalje, postoje oni kojima je pamćenje poput arhiva i svaku sitnicu mogu izvući i godinama kasnije. Donosimo četiri horoskopska znaka koji slove za najveća zlopamtila.
Škorpion: Poznat po svojoj intenzivnoj prirodi, Škorpion nikada ne zaboravlja izdaju. Kada ga netko povrijedi, u stanju je dugo u sebi nositi gorčinu i čekati pravi trenutak za osvetu. Za njega je povjerenje svetinja, a jednom narušeno teško se obnavlja. Njegova emocionalna dubina čini da svaka povreda ostavi trajni trag.
Bik: Iako djeluje smireno i stabilno, Bik teško oprašta kada osjeti da je iznevjeren. Tvrdoglav po prirodi, dugo se drži svoje povrijeđenosti i teško popušta. Ako mu netko nanese nepravdu, može godinama izbjegavati osobu bez ikakve želje za pomirenjem. Bik ne zaboravlja lako jer mu sigurnost i lojalnost znače sve.
Rak: Osjetljiv i emotivan, Rak sve doživljava osobno. Kada ga netko povrijedi, povlači se u svoju 'unutarnju školjku', ali istovremeno pamti svaki detalj. Njegova zlopamtilost proizlazi iz dubokih emocija, teško mu je pustiti i krenuti dalje jer ga sjećanja vezana uz uvredu dugo prate. Posebno teško oprašta povrede od bliskih ljudi.
Jarac: Praktičan i ozbiljan, Jarac ne pokazuje odmah svoju povrijeđenost, ali u sebi bilježi svaku uvredu. Ne zaboravlja, nego sve uredno sprema u 'mentalni dosje'. Kada ga jednom razočarate, gotovo je nemoguće vratiti njegovo povjerenje. Njegova zlopamtilost proizlazi iz potrebe za kontrolom i osjećaja da pravda mora biti zadovoljena.