Ne miču se od zdjelice za hranu: Ovih 7 pasmina najveći su gurmani u psećem svijetu
Psi su poznati po ljubavi prema hrani, no neke pasmine posebno se ističu po apetitu. Dok kod jednih to proizlazi iz genetike i brzog metabolizma, kod drugih je riječ o stoljetnoj ulozi radnih pasa koji su morali imati dovoljno energije za zahtjevne zadatke. Velik apetit ne mora biti problem, ali zahtijeva oprez – takvi psi lako mogu postati pretili ili razviti probavne tegobe. Ovo je 7 pasmina koje istinski uživaju u hrani.
Labrador retriver: Labradori su poznati po tome da jedu gotovo sve što im se ponudi, pa čak i ono što nije hrana. Njihova genetska predispozicija povezana je s manjkom osjećaja sitosti, zbog čega su skloni pretilosti. Vlasnici bi trebali paziti na porcije i koristiti zdjelice koje usporavaju hranjenje kako bi spriječili prejedanje.
Beagle: Beaglovi imaju snažan njuh koji ih često vodi ravno do hrane. U prošlosti su korišteni kao lovački psi, pa su razvili naviku da jedu kad god mogu. Danas to znači da će često pretraživati kuhinju ili kante za smeće ako im se pruži prilika.
Buldog: Ova pasmina obožava jesti, ali istodobno nije pretjerano aktivna. Kombinacija velikog apetita i slabog kretanja čini ih podložnima debljanju i problemima s disanjem. Zbog toga se preporučuje ograničiti poslastice i umjesto toga poticati igru i kraće šetnje.
Zlatni retriver: Poput labradora, i zlatni retriveri imaju velik apetit. Oni vole jesti i često 'mole' za hranu, što vlasnicima otežava disciplinu. Kako bi ostali u formi, važno je kombinirati pravilnu prehranu s plivanjem, trčanjem ili dužim šetnjama.
Mops: Mopsovi su poznati mali gurmani. Uživaju u hrani, ali zbog svoje građe skloni su prekomjernoj težini i posljedičnim problemima sa zglobovima i disanjem. Vlasnici bi trebali paziti na kvalitetu granula i izbjegavati davanje ostataka sa stola.
Koker španijel: Ova pasmina ima gotovo stalnu želju za hranom. Zbog toga je sklona prejedanju i debljanju, osobito ako nema dovoljno fizičke aktivnosti. Redovite šetnje i aktivne igre na otvorenom najbolji su način da se kontrolira njihova težina.
Bernardinac: Veliki bernardinci troše puno energije, pa imaju i ogroman apetit. Ipak, zbog svoje veličine brzo mogu dobiti na težini ako se ne kontrolira prehrana. Preporučuje se hraniti ih u više manjih obroka dnevno kako bi se smanjio rizik od nadutosti i uvrtanja želuca.