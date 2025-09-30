Muče vas plinovi i nadutost? Najčešće ih izaziva ovih 6 namirnica, evo čime ih možete zamijeniti
Nadutost i pojačano stvaranje plinova česta su pojava, a obično su posljedica određene hrane koja se teško razgrađuje u crijevima. Iako nisu opasni za zdravlje, ti simptomi mogu biti neugodni i ometati svakodnevicu. Razumijevanje koje namirnice ih uzrokuju i kako pronaći prikladne zamjene može značajno poboljšati probavno stanje i osjećaj ugode.
Grah i leća: Mahunarke su poznate po visokom udjelu vlakana i oligosaharida, složenih šećera koje crijeva teško probavljaju. To često dovodi do pojačanih plinova. Umjesto graha ili leće možete posegnuti za kvinojom ili heljdom koje sadrže proteine, ali se lakše probavljaju.
Kupusnjače: Brokula, kelj i prokulice bogate su sumpornim spojevima i vlaknima koji potiču stvaranje plinova. Ako vam izazivaju probleme, pokušajte ih zamijeniti tikvicama ili špinatom koji su blaži za crijeva, a jednako bogati vitaminima i mineralima.
Gazirana pića: Mjehurići ugljičnog dioksida izravno povećavaju količinu zraka u probavnom sustavu, što izaziva nadutost. Bolji izbor je negazirana voda s kriškom limuna ili domaća biljka infuzija, primjerice čaj od mente koji dodatno smiruje probavu.
Mliječni proizvodi: Osobe koje imaju manjak enzima laktaze teško probavljaju laktozu, što može dovesti do grčeva i vjetrova. Rješenje su mliječni proizvodi bez laktoze ili biljne alternative poput napitaka od badema i zobi.
Umjetna sladila: Sorbitol i ksilitol, prisutni u žvakaćim gumama i dijetalnim proizvodima, teško se razgrađuju i izazivaju plinove. Kao zamjena može poslužiti prirodni med ili stevija u umjerenim količinama.