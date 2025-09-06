Mijenjaju partnere 'kao čarape': Ovi horoskopski znakovi slomit će vam srce i to - bez imalo grižnje savjesti
Svi smo barem jednom naišli na osobu koja nas je oborila s nogu, samo da bi nas ubrzo ostavila slomljenog srca. Ako se pita astrologija – neki horoskopski znakovi jednostavno imaju više "talenta" za to od drugih. Oni zavedu, osvoje i nestanu, često bez imalo grižnje savjesti. Evo koji znakovi prednjače kada je u pitanju lomljenje srca.
Blizanci: Blizanci su šarmantni, duhoviti i znaju kako nekoga zainteresirati u sekundi. Njihov problem? Brzo im dosadi. Ako im veza postane monotona, bez puno razmišljanja kreću dalje. Njihova potreba za stalnom stimulacijom znači da često ostavljaju partnere zbunjene i ranjene – i sve to dok oni veselo traže sljedeću avanturu.
Lav: Lavovi obožavaju pažnju, a kada im je uskraćena – znaju biti nemilosrdni. Njihova strast i karizma lako osvajaju, ali jednako brzo mogu spaliti mostove. Ako osjete da više nisu u centru vašeg svemira, krenut će dalje bez da se osvrnu. Za Lava je ljubav pozornica, a partner – publika. Kada se zavjesa spusti, idu prema sljedećem aplauzu.
Strijelac: Strijelci vole slobodu iznad svega. Zaljubljuju se brzo, intenzivno i strastveno, ali jednako tako – brzo i izlaze iz veze. Njihov moto glasi: “Život je prekratak da bih bio vezan”. Često će slomiti srce bez loše namjere, jednostavno jer žele nastaviti putovati, istraživati i živjeti po vlastitim pravilima.
Vodenjak: Vodenjaci su intelektualci Zodijaka, ali kada su emocije u pitanju, mogu djelovati distancirano i hladno. Njihova potreba za neovisnošću često ih sprječava da se u potpunosti prepuste vezi. Ako osjete da ih netko “guši”, spremni su se povući preko noći – i to bez objašnjenja.
Ovan: Ovnovi su strastveni i neustrašivi kada je ljubav u pitanju. Zna se dogoditi da vas osvoje u rekordnom roku – ali isto tako, kada uzbuđenje nestane, bez zadrške kreću dalje. Njihova impulzivnost znači da se često ne obaziru na posljedice, pa partnerima ostaje samo slomljeno srce.
Ako se prepoznajete u jednoj od ovih priča, možda ste i sami imali posla s Blizancem, Lavom, Strijelcem, Vodenjakom ili Ovnom. Ono što im je zajedničko? Ne mogu si pomoći – vođeni su strašću, slobodom i potrebom za uzbuđenjem. A ako baš vi imate srce jednog od njih, čuvajte ga – jer kada se ipak odluče smiriti, tada vole snažno i odano.