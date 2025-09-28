Liječnici otkrili: Ovo je 10 najnezdravijih namirnica koje možete unijeti u svoj organizam
Jedan od preduvjeta zdravijeg i kvalitetnijeg života je zdrava prehrana. Mnoge od najprivlačnijih namirnica ujedno su i najnezdravije jer su primamljiva kombinacija ugljikohidrata i masti – uz dodatak šećera, soli ili oboje – a sastav im je takav da nam ih nikada nije dosta. Brogan Taylor, registrirana dijetetičarka u Banner Healthu iz Phoenixa otkrila je za EverydayHealth koje namirnice uopće ne bismo trebali konzumirati, ali i zdravije varijante koje mogu utažiti našu strast prema ukusnoj hrani.
Prerađeno meso: Mesne prerađevine, poput slanine, hrenovki i narezaka bogate su kalorijama i pune soli te su povezane s povećanim rizikom od srčanih bolesti, a taj je utjecaj veći od onoga koji na organizam ima neprerađeno crveno meso ili piletina. Postoje i dokazi da se u prerađenom mesu stvaraju kemikalije koje uzrokuju rak pa ga je Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala kao kancerogen. Zdravije alternative su nemasni izvori proteina, poput pečenih pilećih prsa ili tofua.
Gazirani napici: Stručnjaci kažu kako su gazirani napici i druga zaslađena pića povezani s debljanjem, pretilošću, dijabetesom tipa 2 te propadanjem zubi i karijesom. Iako znaju da to nije nešto što bi trebali previše konzumirati, mnogim ljudima je vrlo teško prestati s tom navikom. Umjesto gaziranih pića uvijek bismo trebali odabrati vodu i biljne čajeve, savjetuje Taylor, koja preporuča povećanje unosa vode, ili eventualno mineralne vode, voćnih ekstrakata ili biljnih čajeva bez šećera.
Bijeli kruh: Iako su mnogi zabrinuti zbog količine kruha koju jedu, pokušaj potpunog izbacivanja može zapravo dovesti do još veće konzumacije, kaže Taylor. Bijeli kruh napravljen je od rafiniranog brašna, koje je tijekom obrade izgubilo vlakna i hranjive tvari. To može dovesti do brzih skokova razine šećera u krvi i pridonijeti debljanju, inzulinskoj rezistenciji i drugim metaboličkim problemima. Zdravija alternativa je cjeloviti kruh jer sadrži više vlakana, vitamina i minerala te pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi.
Pomfrit: Pomfrit je obično pržen u nezdravim uljima i bogat solju, što ga čini visoko kaloričnim i bogatim zasićenim mastima i natrijem. Redovito konzumiranje pržene hrane može povećati rizik od pretilosti, srčanih bolesti i drugih kroničnih stanja. Umjesto prženih, radije pojedite pečene krumpiriće začinjene biljem i začinima. Koristite sprej s maslinovim uljem kako bi krumpirići bili hrskavi izvana.
Hamburgeri: Brza hrana, uključujući hamburgere, može predstavljati izazov za zdravlje jer sadrži visoke razine zasićenih masti, soli i dodanih šećera, kaže Taylor. Sve to s vremenom može dovesti do kroničnih zdravstvenih stanja poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i pretilosti. Za zdraviji obrok, zamijenite obični hamburger od mljevene junetine burgerom od lososa, graha ili povrća, savjetuju stručnjaci.
Krafne: Iako su ukusne, krafne nisu nimalo zdrave. Prže se u visoko rafiniranim i prerađenim uljima, mogu sadržavati trans masti, napravljene su od bijelog brašna i sadrže veliku količinu šećera. Ako žudite za nečim pečenim, zdravije alternative su domaći muffini ili pogačice. Ako ih pripremate sami, izbacite sastojke poput ulja avokada i cjelovitog brašna, a šećer možete smanjiti ili zamijeniti umakom od jabuka, suhim šljivama ili datuljama.
Prerađeni sir: Sirevi poput nacho sira, prerađenih kriški sira i konzerviranih umaka od sira nisu dobri za zdravlje iz nekoliko razloga, kažu liječnici. U preradi se tim proizvodima dodaju zasićene masti, trans masti, natrij, šećer, bojila i arome, što može dovesti do povećanja krvnog tlaka, razine šećera u krvi i kolesterola. Bolji izbor za zdravlje uvijek su svježa mozzarella, feta, ricotta ili kozji sir, koji sadrže manje masti i natrija, a više proteina i kalcija.
Čips od krumpira: Čips od krumpira je primjer hrane koja sadrži 'prazne kalorije'. Takve namirnice nemaju značajnu nutritivnu vrijednost — čips je bogat mastima, a siromašan proteinima i vlaknima. Odaberite stoga zdravije grickalice koje su bogatije hranjivim tvarima, poput pečenog slanutka, mješavine orašastih plodova ili hrskavih morskih algi, kaže Taylor.
Prerađene grickalice: Prerađene grickalice, poput krekera, pereca i keksa bogate su nezdravim mastima, rafiniranim šećerima i aditivima. Iako su praktične i lako dostupne za brzu konzumaciju, sadrže masti i natrij, kaže Taylor. Umjesto takvih međuobroka, odaberite cjelovite namirnice kao što su orašasti plodovi, sjemenke, svježe voće ili povrće s humusom, koji su svi izvrsni izvori esencijalnih hranjivih tvari, vlakana i zdravih masti.
Alkohol: Alkohol predstavlja ozbiljan problem, a pretjerano konzumiranje mnogima je teško kontrolirati, kaže Taylor. Alkohol ne samo da sadrži kalorije bez ikakve nutritivne vrijednosti, nego i prekomjerna konzumacija može dovesti do mnogih zdravstvenih problema, uključujući visoki krvni tlak, bolesti srca i moždani udar. Zdravije alternative su bezalkoholna pića, mineralna voda ili bezalkoholne verzije vina ili piva.