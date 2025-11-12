Iskusni trener pasa otkriva: Ovih 5 pasmina ne biste trebali birati za ljubimca
Svaki pas ima svoju jedinstvenu osobnost, potrebe i način života koji mu najviše odgovara. No, stručnjaci upozoravaju da neke pasmine, iako izgledaju simpatično ili popularno na društvenim mrežama, možda nisu prikladne za svakog vlasnika, osobito za one bez iskustva. Profesionalni trener pasa naveo je pet pasmina koje bi ljudi trebali "izbjegavati", ali to nije zato što su agresivne ili rizične.
Otvaranje doma psu velika je odluka jer psi zahtijevaju stalnu brigu, pažnju, vježbu i još mnogo toga od svojih vlasnika tijekom cijelog života. Odluka koju pasminu nabaviti može biti teška jer nisu sve pasmine prikladne za vlasnike koji prvi put kupuju psa ili su neiskusni, a dresura je često bitna. Tu dolazi do izražaja kreator sadržaja i stručnjak za ponašanje pasa Casey Ray. S više od 30 godina iskustva u radu sa psima, stručnjak je u videu na YouTubeu otkrio popis pet pasmina koje bi ljudi trebali "izbjegavati".
Naglasio je da to nije zato što su to "loši psi", već zato što ih se često udomljuje u pogrešnim okolnostima, s pogrešnim ljudima i nerealnim očekivanjima, što može dovesti do nesretnih pasa i frustriranih vlasnika. Ako razmišljate o nabavi psa, važno je pažljivo razmotriti sve prednosti i nedostatke, kao i vlastiti način života, prije nego što donesete konačnu odluku, piše Daily Express.
5. Jazavčari: Na peto mjesto Ray je stavio jazavčara, pasminu koju je osobno posjedovao i opisao kao "fantastičnu", no dodao je da nije lako biti vlasnik jazavčara. "Ljudi vide slatke pse, a treneri ili stručnjaci vide tvrdoglave i glasne pse teške za motivirati. Uzgojeni su za borbu u podzemlju i to se vidi kada im pokušate reći 'ne'. I stvarno mogu biti naporni. I kao što sam rekao, to govorim iz perspektive trenera. To su fantastični psi, ne želim ni na koji način omalovažavati pasminu. Samo kažem da mogu biti prilično teški za treniranje", rekao je Ray.
4. Štakorski terijer: Ova američka pasmina ima povijest kao seoski pas i lovački pratitelj. Ray ih je stavio na četvrto mjesto jer njihova inteligentna i živahna priroda može dovesti do problema s dresurom za neiskusne vlasnike. "Hiperinteligentni su, hiperreaktivni i građeni za kretanje. Jeste li ikada vidjeli štakorskog terijera? Jeste li ikada pokušali imati jednog ili ga dresirati? Stalno traže nešto za lov, lajanje ili dominaciju i samo idu, idu, idu. Ako želite povećati razinu stresa kod trenera i vlasnika, samo provedite neko vrijeme s ovim terijerom", ispričao je stručnjak.
3. Engleski bull terijer: Prepoznatljiv po svom obliku glave, engleski bull terijer je razigrana, odana i privržena pasmina, no zahtijeva čvrstu i dosljednu obuku od strane iskusnih vlasnika. "Trenirao sam ih mnogo i uvijek bih govorio: 'O, čovječe, ovi psi su stvarno zahtjevni'", rekao je Ray. Dodao je da im treba posebna osoba koja će ih shvatiti i neće se frustrirati jer mogu biti vrlo tvrdoglavi.
2. Patuljasti pinč: Na drugo mjesto stručnjak je stavio patuljastog pinča. Ovi pametni, razigrani i društveni psi poznati su po svojoj visokoj razini energije, tvrdoglavosti i želji za dominacijom. "Sitno tijelo, ogroman ego, reaktivan, hrabar i ne boji se započeti probleme koje ne može završiti. Većina ljudi podcjenjuje koliko ozbiljan može postati ovaj mali pas", upozorio je stručnjak.
1. Chow Chow: Na prvo mjesto Ray je stavio pse poznate po gustoj, pahuljastoj dlaci, crnim jezicima i rezerviranoj prirodi. Zaštitnički su nastrojeni i prilično neovisni, što ih čini prikladnijima za vlasnike s iskustvom. "Poznajem nekoliko ljudi koje je ova pasmina ugrizla. Dresirao sam ih nekoliko, znam trenere koji imaju problema s ovom pasminom jer je teška za čitanje", zaključio je Ray.