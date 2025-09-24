Imaju zlatno srce: Ovo je pet horoskopskih znakova koje svi vole zbog njihove dobrote!
Zamislite užurbani ulicu na kišni dan, gdje vam stranac nudi svoj kišobran, ili prepun autobus u kojem netko ustupi svoje mjesto starijem putniku. Ove dirljive geste često proizlaze iz urođene ljubaznosti, kvalitete koja se nalazi kod određenih znakova zodijaka. Ovo je pet horoskopskih znakova koji su poznati po svojim 'zlatnim srcima', piše Collective World.
Djevica: Djevica za svoje prijatelje i obitelj odbacuje sve kako bi im pružila podršku u teškim trenucima ili problemima. Uvijek se trudi pronaći rješenje za svoje bližnje i ne odustaje dok to ne postigne.
Ribe: Ribe imaju puno razumijevanja za svoje najmilije. Uz njih stoje i podržavaju ih gdje god mogu, a ne očekuju ništa zauzvrat. Također, Ribe uvijek pronađu prave riječi, zbog čega se uz njih možete osjećati sigurno.
Bik: Bikovi su žestoko odani. Malo je vjerojatno da će zalutati ili pasti u iskušenje smetnjama. Kad vas vole, to je obično zauvijek. U tipičnom stilu zemljanih znakova, oni svoja prijateljstva i veze shvaćaju ozbiljno (i obećavaju da će uvijek biti uz vas).
Vaga: Vage su mirotvorci zodijaka. Teže harmoniji gdje god stignu i nisu ljubitelji sukoba. U njihovom svijetu svi se slažu unatoč razlikama. Dakle, oni su uvijek najviše prijateljski nastrojena osoba u prostoriji, a istovremeno će osigurati da se nitko ne osjeća izostavljeno.