Imaju grozne navike: Ovo su najiritantniji horoskopski znakovi
Možda želite vrištati svaki put kad vaš muž ostavi podignutu zahodsku dasku. Ili se možda naježiš kad tvoja prijateljica pucketa zglobovima prstiju. I nemojmo zaboraviti onu tetu koja te prekida kad god pričaš. Ove navike očito smetaju, ali nitko nije savršen, zar ne? Kad je s osobom općenito ugodno biti u blizini, možemo pustiti da jedna ili dvije njihove mane nestanu. Ali, kada se njihova odvratna ponašanja počnu zbrajati, to je malo drugačija priča – i zato su astrolozi otkrili najiritantnije znakove zodijaka, piše Best Life.
Lav (23. srpnja - 22. kolovoza): Nadate se da ćete imati opuštenu večer i podružiti se s prijateljima? Onda nemojte ovaj znak stavljati u plan jer će to postati njihov show. ‘Oni mogu biti zabavni i imaju izvrstan smisao za humor, ali oni moraju biti u centru pozornosti’, kaže astrologinja Anna Kovach. Dodaje da Lav ima sklonost glasnoći i drami koja se ljudima može ‘uvući pod kožu’.
Ribe (19. veljače - 20. ožujka): Rezervirali ste večeru za 19:00? Vjerojatno ćete htjeti reći svojoj prijateljici Ribi da je u 18:30, tako da se stvarno pojavi na vrijeme. ‘Ribe imaju pretjerano optimističan odnos prema vremenu, tako da nisu najtočniji ljudi’, objašnjava astrologinja Alice Smith, ‘A hoće li pravodobno odgovoriti na vaše poruke ili ne, također ovisi o njihovom raspoloženju, tako da ćete ili dobiti brzi odgovor ili će oni odgovoriti tjedan dana kasnije i reći: 'Upravo sam ovo vidio!'.
Djevica (23. kolovoza - 22. rujna): Bilo da se radi o mikroupravljanju suradnicima u uredu ili stvaranju tabele obaveza kod kuće, osobnost Djevice ponekad postaje frustrirajuća. Jesu li morali zamoliti supružnika da ponovno pospremi kuhinju ili pripravnika da promijeni tekst nevažne e-pošte? ‘Djevice su pedantne i njihova potreba za kontrolom može biti ogromna’, kaže astrolog Inbaal Honigman, ‘Mogu završiti živcirajući druge svojom zahtjevnom i perfekcionističnom prirodom’.
Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače): Vodenjak je možda najinteligentniji član zodijaka, ali moraju li to svima trljati u lice? Je li doista važno ako La Croix ne izgovarate ispravnim francuskim naglaskom? Ova kontradiktorna osobnost može iritirati druge u tren oka. ‘Iako su Vodenjaci ljubazni i milosrdni, vole raditi stvari na svoj način—a ako drugima to smeta, pa, to je samo cijena koju su spremni platiti’, kaže Honigman. Naravno, njihova nespremnost na promjenu često još više pogoršava situaciju.
Rak (21. lipnja - 22. srpnja): Postoji li išta dosadnije od pokušaja smisliti što jesti za večeru s nekim tko odbija podijeliti svoje mišljenje? Ali, kada je riječ o Raku, bit će nespremni podijeliti svoja razmišljanja o bilo čemu. ‘Rak ima reputaciju neraspoloženja, a to se obično izražava tako što... se ne izražava’, dijeli Smith, ‘Rak očekuje od drugih da intuitivno znaju njihove osjećaje’. A budući da su tako emocionalni i osjetljivi, njihova privrženost također može postati frustrirajuća.
Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja): Provođenje previše vremena s ovim znakom može biti iscrpljujuće. ‘Oni su non-stop tulum, a osim ako i vi niste non-stop tulum, vrtlog akcija i emocija može se osjetiti i previše’, objašnjava Honigman, ‘Blizance predstavljaju dvije figure: Blizanci. Imaju energiju dvoje ljudi i mogu privući svu pozornost u prostoriji’. Ali, ono što ljude stvarno živcira je koliko su nevjerojatno pričljivi. ‘Blizanci ne mogu šutjeti. Jasno i jednostavno’, kaže Smith, ‘I dobro je kad se ima o čemu pričati, ali oni će i pričati samo da pričaju’.