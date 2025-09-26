I nisu baš vjerni: Ovi horoskopski znakovi će najvjerojatnije prevariti partnera!
Možda mislite da imate sve informacije potrebne da uhvatite varalicu - nekoga tko skriva svoj telefon, nestaje bez objašnjenja ili tko je iznenada došao u sjajnu formu. Ali neke 'crvene zastavice' koje signaliziraju nevjeru možda imaju manje veze s djelima, a više sa zvijezdama. Astrolozi su otkrili da neki horoskopski znakovi imaju veću vjerojatnost da će prevariti svog partnera. Od nesvjesno nevjernih do odvažnih preljubnika, potpuni popis nevjernih znakova mogao bi vas iznenaditi, piše Best Life.
Jarac: Možda će vam biti čudno da je na ovom popisu razboriti i uvijek pragmatični Jarac. Ali upravo te osobine omogućuju im da razdijele svoj život i distanciraju se od emocionalnog aspekta varanja, objašnjava astrologinja i duhovna trenerica Tara Bennet. "Jarci su moćni i marljivi i traže te iste osobine u svom partneru", dodaje vidovnjakinja i astrologinja Emily Newman.
Ribe: Samo zato što su Ribe osjetljivi romantičari zodijaka, ne znači da će uvijek biti monogamne. Zapravo, njihova ljubav prema ljubavi dovodi ih u nevolje. "Ribe očekuju da njihovi odnosi nalikuju scenama iz romantičnih filmova", kaže Bennet. "Kada postane previše 'stvarno', svoju romansu potraže negdje drugdje." Međutim, kako objašnjava Newman, Ribe će vjerojatnije prevariti emocionalno nego fizički. "Oni stalno traže emocionalnu sigurnost... ali ne žele varati."
Lav: Ako postoji nešto po čemu su Lavovi poznati, to je njihova stalna želja za pažnjom. Bilo da su u središtu plesnog podija na vjenčanju ili monopoliziraju razgovor za večerom, žele da sve oči budu uprte u njih. Stoga ne čudi da Lavovi "vole uzbuđenje jurnjave i vrtoglavicu koja dolazi s prvim susretima", kako primjećuje Charlotte Kirsten, osnivačica astrološkog bloga Typically Topical. "Drugi ne mogu a da ih ne privuče njihova magnetska osobnost, što može dovesti do lutanja čak i ako izvorno nisu imali nikakvu namjeru zalutati." I kao što Newman dodaje, ako Lavu partner ne poklanja pažnju za kojom žude, velika je vjerojatnost da će prevariti.
Vaga: Vagom vlada Venera, planet romantike. I poput Riba, to ih čini pretjerano revnim oko ideje da budu u vezi. "Opsjednute ljepotom i ravnotežom, Vage se vole okružiti privlačnim partnerima", objašnjava Kirsten. "Brzo se uhvate u ideju 'uvijek postoji netko bolji, prikladniji', zbog čega se brzo, ali suptilno povlače kada im se nađe nešto naizgled poželjnije." Kao znak pravde, Vaga će racionalizirati svoje postupke govoreći sebi da su bili nepravedno tretirani u njihovoj vezi, ističe Bennet.
Blizanci: Znak blizanaca poznat je po svojoj neodlučnosti, a također i po tome što je društveni leptir zodijaka - recept za katastrofu kada je u pitanju varanje. "Zbog sklonostii nepostojanom ponašanju, može se biti nevjerojatno teško osloniti na njega, posebno kada su u pitanju velike obveze ili budući planovi za vezu", kaže Kirsten. "Nisu oduševljeni idejom predanosti jer reći 'da' jednoj stvari znači reći 'ne' drugoj – često drugom potencijalnom udvaraču." Newman dodaje da će Blizanci vjerojatno biti nevjerni kada im dosadi, što nije neuobičajeno za ovaj energični znak. "Ako izlazite s Blizancem, neka budu aktivni i zainteresirani."
Ovan: Prvo mjesto zauzima vatreni znak Ovan. Kao vođa zodijaka, oni su žestoko neovisni, što znači da im je, poput Blizanaca, teško kada su 'vezani'. "Ovan je strast, istraživanje i samootkrivanje", kaže Kirsten. "Oni obožavaju početne faze upoznavanja nekoga, ali kada dođe do dublje, značajnije privrženosti, spremni su pobjeći i ponovno igrati." Još jedan katalizator Ovnovih načina varanja je njihova ćud. “Brzo su se naljutili i brzo su se smirili”, primjećuje Newman. Ali u trenutku usijanog neprijateljstva prema partneru, neće ih biti sramota okrenuti se nekom drugom. "Morate se pripremiti posvetiti im stalnu pažnju i zahvalnost... kako biste Ovna zadržali lojalnim", dodaje Newman.