Evo što zvijezde kažu za prosinac: Ovaj horoskopski znak će biti posebno sretan
Godina polako dolazi do kraja, a pred nama je posljednji mjesec koji donosi nova iskustva, prilike i izazove. Prosinac je vrijeme za refleksiju, završavanje započetih poslova i pripremu za novi početak, a zvijezde imaju svoje poruke za svaki horoskopski znak. Bilo da se radi o ljubavi, karijeri, financijama ili osobnom razvoju, ovo je mjesec u kojem se mogu dogoditi značajne promjene. Prema astrologinji Inbaal Honigman, jedan znak će ovog prosinca biti posebno sretan. Evo što zvijezde predviđaju i na što bi svaki znak trebao obratiti posebnu pozornost da bi maksimalno iskoristio posljednji mjesec u godini, piše Daily Express.
Ovan: Sljedeće godine vas očekuju velike promjene jer dva važna planeta 2026. ulaze u Ovna i ostat će tamo dugo vremena. No, za sada je pred vama posljednji mjesec u ovoj godini, a on će biti zabavan, pa čak i miran. Očekuju vas zabave i dnevni događaji, sređivanje frizure u kupaonici i nošenje rezervnog para čarapa da biste od jednog blagdanskog događaja stigli do drugog. Nakon 15. prosinca, vaš planet ulazi u ozbiljni Jarac, pa ćete upoznavati ljude koji vam mogu pomoći na karijernom putu.
Bik: Uran, planet pobune, nalazi se u vašem znaku već oko sedam godina i sigurno ste osjetili sve promjene: promjene oko vas, promjene u vama, promjene koje se tiču vašeg identiteta, krugova prijatelja i načina na koji gledate na ljubav. Ovaj mjesec Uran je još uvijek u Biku, i uz to je retrogradan, pa se lekcije koje ste naučili tijekom tih godina pojavljuju pred vama poput fatamorgana: susrećete ljude koje ste zaboravili. Posvetite se sebi jer će ovaj izazov uskoro završiti, a pred vama su mirniji dani.
Blizanci: Pun Mjesec u prosincu naziva se Hladni Mjesec. Ove godine pada u Blizancima i događa se samo jednom godišnje, a to je ove godine 4. prosinca. Ovo je vaš mjesec manifestacije, stoga stvorite malo magije. Razmislite o svojoj posljednjoj želji za ovu godinu i čudesima koja biste htjeli prizvati. Izađite van te hladne noći, pogledajte prema Mjesecu i vizualizirajte ishod. Zamislite kako biste se osjećali da se ostvari, kako bi vas ljudi gledali i uživajte u toj vizualizaciji.
Rak: Jupiter, planet bogatstva i sreće, cijeli mjesec boravi u vašem znaku. To nije novost, budući da je Jupiter u vašem znaku od lipnja, donoseći prilike za karijeru i velike dobitke. Ovaj mjesec vrijedi držati oči otvorene jer je planet retrogradan, što može uzrokovati kašnjenja i moguće probleme s financijama, od kasne plaće do uplate koja se ne prikazuje na računu dva dana. I dalje ste sretni, ali ta sreća bit će malo skrivena.
Lav: Od 8. do 10. prosinca Mjesec je u vašem znaku, što će dodatno pojačati vaše večeri. Vi ste dnevno biće jer vam je vladar Sunce, pa prisutnost Mjeseca donosi tri dana savršene ravnoteže. Tijekom tih dana možete se posvetiti duljim projektima, poput putovanja, preuređenja doma ili isprobavanja složenog recepta. Također, uživanje u hladnoj sezoni i dugim večerima bit će posebno ugodno.
Djevica: Merkur, vaš vladar, upravo je završio svoju posljednju retrogradnu fazu u ovoj godini. Ako vas je studeni prisilio da pričekate prije nego što skočite na nove prilike, prosinac vas potiče da iskoristite svaku situaciju koja se pojavi. Prvih 11 dana mjeseca Merkur je u tajanstvenom Škorpionu, pa te prilike neće biti odmah vidljive, dok će za ostatak prosinca vaš planet biti u strastvenom Strijelcu, donoseći vam prilike za promaknuće ili preseljenje gotovo na pladnju.
Vaga: Venera, planet ljubavi i ljepote, ovog mjeseca se fantastično provodi, što je sjajno za vas jer je Venera vaš vladar. Gdje ide Venera, tamo idete i vi. Do Badnjaka je Venera u zabavnom i slobodnom Strijelcu, pa ćete biti raspoloženi za druženja i zabave. Dani će biti ispunjeni okupljanjima, partijima, pa čak i neobičnom modom. Od Božića nadalje, Venera ulazi u fokusirani Jarac, što vas potiče na brigu o kondiciji i slanje životopisa potencijalnim poslodavcima.
Škorpion: Uživate u tome da ostanete sami sa sobom, a lagana doza misterije nikome ne škodi. Svake godine tijekom sezone Škorpiona izlazite, družite se s prijateljima i slavite rođendan, prije nego što poželite povući se unutra. Ovog prosinca Merkur je u Škorpionu do 11. prosinca. Merkur je planet komunikacije, pa ćete se nekoliko dana viđati sa starim kontaktima i bivšim kolegama. Dok vam ova društvena aktivnost bude zabavna, uživajte u njoj, a zatim se povucite na sigurno.
Strijelac: Sretna sezona Strijelca! Ovo je vaše vrijeme i vaša sezona. Mjesec počinje sa Suncem, Venerom i Marsom u Strijelcu, što vas stavlja u središte pažnje vaših obožavatelja i štovatelja. Primat ćete puno pažnje, a mnogi će vas željeti izvesti van. Druga polovica mjeseca više je posvećena povezivanju i komunikaciji nego strasti. Kako Merkur ulazi u vaš znak 12. prosinca, tako se otvaraju fantastične karijerne prilike i prekretnice.
Jarac: Kako se godina bliži kraju, tako Jarac počinje izlaziti iz sjene. Sunce ulazi u Jarca 22. prosinca, što označava početak njegove sezone. Mars, planet strasti, ulazi u Jarca 15. prosinca, a Venera, planet ljubavi, na Božić. Nakon zabavne i ležerne blagdanske sezone, s puno žara započinjete planirati 2026. godinu, od osobne kondicije i romantičnog života do kućnih obaveza, sve će biti spremno i organizirano prije završetka 2025. godine.
Vodenjak: Vaša dva planeta vladara, Saturn i Uran, ovaj mjesec nalaze se u nostalgičnim znakovima, pa ćete se često prisjećati prošlih vremena. Saturn, planet discipline, cijeli je mjesec u romantičnim Ribama, pa ćete misliti na stare ljubavi i to one s kojima ste izlazili i one s kojima se ne usuđujete razgovarati. Uran je u senzualnom Biku i retrogradan je, pa se bivši ljubavnici mogu ponovno pojaviti, ali ne bilo koji, već oni zaboravljeni i neobični.
Ribe: Kraj 2025. posebno je važan za Ribe, posljednji znak zodijaka. Neptun, planet snova i iluzija, vaš vladar, kreće retrogradno u vašem znaku u prosincu, a od 11. prosinca ide direktno. To znači da vaši snovi mogu biti nepredvidivi i uključivati prizore iz prošlosti, a od 12. prosinca postaju ružičastiji. Saturn je cijeli mjesec u Ribama, što vam pomaže da precizno isplanirate 2026. godinu.