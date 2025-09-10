Električar upozorava: Ove uređaje nikada ne smijete uključivati u produžni kabel - riskirate požar u vlastitom domu!
Produžni kablovi jesu praktični, ali nisu namijenjeni za sve. Stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba može uzrokovati pregrijavanje, pa čak i opasne požare u kućanstvu. Iako nam ponekad nedostaje utičnica u kuhinji ili dnevnom boravku, važno je znati koji uređaji nikada ne smiju završiti na produžnom kabelu, piše Express.co.
Gordon Wallis, stručnjak za održivu energiju iz Your NRG-a, objašnjava: “Produžni kablovi imaju svoje mjesto u domu, ali je ključno razumjeti njihova ograničenja. Dizajnirani su za privremenu upotrebu s niskom potrošnjom energije, a ne kao trajno rješenje za velike potrošače. Njihova nepravilna upotreba ne samo da troši energiju, već predstavlja i ozbiljan rizik od požara”.
Posebno je opasno tzv. lančano spajanje – uključivanje jednog produžnog kabela u drugi. Time se drastično povećava mogućnost preopterećenja i kvarova. Ovo je šest uređaja koje nikada ne biste trebali priključivati na produžni kabel: