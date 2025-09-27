Bikovi su teški materijalisti, a Rakovi skloni pasivnoj agresiji: Ovo su najveće mane horoskopskih znakova
Svaki horoskopski znak ima svoje vrline, no astrologija nam pruža i dublji uvid u naše skrivene slabosti. Razumijevanje ovih mana nije samo astrološka znatiželja, već i korak prema osobnom rastu i boljim odnosima s drugima. Snage i slabosti svakog znaka povezane su s njihovim elementom – vatrom, zemljom, zrakom ili vodom.
Ovan: Vatreni Ovan je rođeni vođa i ne poznaje prepreke kad si zacrta cilj. Ipak, ispod kompetitivne vanjštine krije duboku nesigurnost i strah od slabosti. Zbog toga potiskuje emocije i može djelovati arogantno. Njegova nestrpljivost i impulzivnost dovode do nepromišljenih odluka i eksplozivnih reakcija. Sklonost raspravama i egocentričnost mogu odbiti ljude.
Bik: Zemljani Bik je oličenje odanosti i pouzdanosti, ali je njegova tvrdoglavost legendarna. Uvjeren je da je njegova istina jedina i zato odbija tuđa mišljenja. Ako ga se kritizira, uzvraća udarac. Strah od gubitka stabilnosti čini ga posesivnim i materijalistom. Ponekad ga zbog toga opisuju kao lijenog i škrtog.
Blizanci: Svestrani Blizanci lako se prilagođavaju svakoj situaciji. Međutim, njihova dvojna priroda često se očituje kao nepouzdanost i nedosljednost. Skloni su mnogo obećati, a ništa ne ispuniti. Iza društvene maske kriju strah od emocionalne praznine. Njihova promjenjiva raspoloženja i sklonost površnosti mogu zbuniti bližnje.
Rak: Rak je duboko emotivan i empatičan, ali ga ta osjetljivost čini vrlo ranjivim. Iza oklopa kojim se štiti skriva potisnutu ljutnju i ogorčenost. Teško komunicira o svojim osjećajima, sklon je gunđanju i pasivnoj agresiji. Zbog preosjetljivosti na kritiku teško ga je razumjeti, pa se često povlači u sebe.
Lav: Lav je rođen za pozornicu i obožava biti u centru pažnje. Njegovo samopouzdanje je zarazno, no lako se pretvara u aroganciju. Uvjeren je da je uvijek u pravu i zato često gazi osjećaje drugih. Najveći mu je strah da će biti ignoriran. Ako ne dobije željenu pažnju, njegova frustracija može prerasti u bijes.
Djevica: Pedantna Djevica je majstor organizacije i detalja. Ipak, njezin perfekcionizam ima mračnu stranu: pretjeranu kritičnost prema sebi i drugima. Djevica skriva dubok strah od nesavršenosti. To je tjera da potiskuje emocije i bude anksiozna, posebno po pitanju zdravlja. Iako djeluje smireno, njezina potreba za kontrolom može biti iscrpljujuća.
Vaga: Šarmantna Vaga teži harmoniji i ravnoteži. Ipak, strah od sukoba i donošenja pogrešne odluke čini je kronično neodlučnom. U želji da svima ugodi, često zanemaruje vlastite potrebe. Zbog toga nikada ne znate na čijoj je strani. Iako djeluje diplomatski, u nesigurnim situacijama se povlači i postaje zatvorena.
Škorpion: Intenzivni Škorpion ima magnetsku privlačnost, ali i sklonost tajnovitosti, sumnjičavosti i osvetoljubivosti. Njegov najveći strah je izdaja, zbog čega skriva svoju ranjivost iza emocionalnih zidova. Iako je strastven i odan, može biti izrazito posesivan i ljubomoran. Njegova potreba za kontrolom ponekad ne poznaje granice.
Strijelac: Vječni optimist Strijelac voli slobodu i avanturu, ali zbog toga teško ostaje predan. Njegova sklonost izbjegavanju odgovornosti i emocionalnih veza može povrijediti druge. Impulzivan je i često djeluje bez razmišljanja o posljedicama. Njegova brutalna iskrenost ponekad graniči s netaktičnošću.
Jarac: Ambiciozni Jarac je oličenje discipline i odgovornosti. Međutim, njegova usredotočenost na ciljeve često ga čini emocionalno hladnim. Kao izrazito praktična osoba, teško oprašta tuđe pogreške. Iza fasade nekoga tko sve kontrolira, krije strah od neuspjeha, zbog čega se emocionalno udaljava.
Vodenjak: Inovativni Vodenjak je vizionar koji želi promijeniti svijet. Ipak, njegova humanitarna crta često je u sukobu s emocionalnom distancom. Cijeni slobodu iznad svega i boji se emocionalne ovisnosti. Zbog toga može djelovati ekscentrično i nepristupačno. Njegova sklonost objektivnom razmišljanju umjesto osjećajima može stvoriti probleme u vezama.
Ribe: Sanjar Zodijaka, Ribe, imaju bezgraničnu maštu i empatiju. Ipak, preosjetljivost ih čini nesigurnima i sklonima bijegu od stvarnosti. Često se gube u fantazijama kako bi se zaštitile od surovog svijeta. Zbog neodlučnosti i manjka asertivnosti mogu se zadovoljiti s manje nego što zaslužuju. Svoju ranjivost skrivaju iza sanjive, odvojene persone, kako tvrdi svijet astrologije.