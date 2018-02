10 namirnica zbog kojih ćete izgledati mlađe, a vaša koža će ih obožavati

Foto: Thinkstock Zobena kaša – Zobene pahuljice imaju nizak glikemijski indeks što znači da će polako povećavati razinu šećera u krvi, umjesto naglog povećanja što radi mnoga druga hrana. To naglo povećanje dovodi do raznih upala u tijelu što može dovesti i do razgradnje kolagena zbog čega koža gubi svoju elastičnost.