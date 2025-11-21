FOTO Pogledajte godišnju izložbu članova HDLU-a u Galeriji Art&CeRZe
Drugi dio godišnje izložbe članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), revijalne izložbe koja donosi uvid u tekuću produkciju ostvarenu u svim disciplinama, od klasičnih do novomedijskih, otvoren je u zagrebačkoj Galeriji Art&CeRZe
Izložba daje presjek stvaralaštva članova HDLU-a nastalih između 2024. i 2025. godine, čija raznolikost i inovativnost ukazuju na bogatstvo pojedinaca koji su uložili trud i znanje u realizaciju svojih radova
Tema izložbe je inkluzija koju se obrađuje u pojedinačnim radovima, ali i cjelokupnim izborom autora pri čemu su 22 izlagača članovi HDLU-a, a njih sedmero talentirani polaznici inkluzivne umjetničke galerije Art&CeRZe
Na prvom dijelu izložbe, od 5. do 16. studenog, predstavili su se Natasha Baković, Marija Boban, Željko Brguljan, Leonardo Budimlić Majnarić, Doris Glad, Lili Gluić, Iva Habus, Tin Jakopec, Vedrana Peček, Nikola Skušić, Leo Subanović, Gordana Špoljar Andrašić, Celestina Vičević i Marko Zubak
Na drugomj dijelu izlažu Jelena Gvozdanović, Krešimir Ivić, Ivan Jakovljević, Dora Kuzmić, Martina Kamenečki, Zdravko Krešić, Iris Lobaš Kukavičić, Dijana Nazor Čorda, Alma Orlić, Vlasta Pastuović Aleksić, Luka Petrač, Marija Prša, Domagoj Sever, Jele Udovičić i Martin Zalar