FOTO Izvukli smo stare račune za grijanje. Evo koliki smo ih plaćali prije svega nekoliko godina

Radi i se o računima HEP Toplinarstva za ovaj zagrebački kvart. Iako je prošlo samo nekoliko godina, iznosi koje su stanovnici plaćali za grijanje bili su prilično različiti. U rujnu 2020. godine, na primjer, jedan korisnik je platio 162,94 kn. U ožujku 2022., iznos za grijanje na istoj adresi bio je pak 220,31 kn.
Zanimljivo je da je prosječan iznos za grijanje u Zagrebu na kvart Savica bio u rasponu od oko 180 kuna pa sve do 290 kuna u razdoblju između 2019. i 2024., s različitim mjesecima kad su cijene bile više zbog specifičnih faktora, poput vremenskih uvjeta i promjena u cijenama energenata.