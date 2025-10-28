FOTO Izvukli smo stare račune za grijanje. Evo koliki smo ih plaćali prije svega nekoliko godina

Krenula je sezona grijanja, a s njom i sve češća pitanja o troškovima. Uzimajući u obzir visoke cijene energenata, mnogi se pitaju koliko će ove zime grijanje udariti po njihovim kućnim budžetima.
Pronašli smo u stare račune za grijanje u zagrebačkom kvartu Savica, koji pokrivaju situaciju u pojedinim mjesecima kroz posljednjih nekoliko godina.
Radi i se o računima HEP Toplinarstva za ovaj zagrebački kvart. Iako je prošlo samo nekoliko godina, iznosi koje su stanovnici plaćali za grijanje bili su prilično različiti. U rujnu 2020. godine, na primjer, jedan korisnik je platio 162,94 kn. U ožujku 2022., iznos za grijanje na istoj adresi bio je pak 220,31 kn.
Iz ove serije računa jasno je da je cijena grijanja u Zagrebu rasla, što mnoge građane može zabrinuti, pogotovo u vremenu inflacije i globalnih kriza.
Zanimljivo je da je prosječan iznos za grijanje u Zagrebu na kvart Savica bio u rasponu od oko 180 kuna pa sve do 290 kuna u razdoblju između 2019. i 2024., s različitim mjesecima kad su cijene bile više zbog specifičnih faktora, poput vremenskih uvjeta i promjena u cijenama energenata. 
