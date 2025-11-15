FOTO Jake policijske snage u centru Zagreba: Još jedan prosvjed ispred prostorija SNV-a

Centar Zagreba jutros je pod jakim osiguranjem, a jedan od glavnih razloga je najavljeni prosvjed A-HSP-a ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća zbog izložbe „Legat“ Dejana Medakovića
Foto: Marko Lukunć/PIXSELL
Prosvjed je započeo u 11 sati, a prostor je pod pojačanom prisutnošću policije.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zagrebačka policija potvrdila je da će se do 13 sati održavati javno okupljanje u organizaciji političke stranke. U sklopu osiguranja, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će audio-vizualno snimati okupljanje, kao i prilazne pravce.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Sudionici prosvjeda nosili su zastave Hrvatske stranke prava i hrvatske zastave s prvim bijelim poljem te su puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona, među kojima i “Bojnu Čavoglave”
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iz zvučnika se čula i hrvatska himna. „A 28. prosinca, kada je Tomašević zabranio Thompsonov koncert u Areni, prijavili smo koncert ispred njegovog stana na Trešnjevki — od 11 do 14 sati”, izjavio je Dražen Keleminec,  predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
