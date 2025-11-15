FOTO Jake policijske snage u centru Zagreba: Još jedan prosvjed ispred prostorija SNV-a

Zagrebačka policija potvrdila je da će se do 13 sati održavati javno okupljanje u organizaciji političke stranke. U sklopu osiguranja, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će audio-vizualno snimati okupljanje, kao i prilazne pravce.
Iz zvučnika se čula i hrvatska himna. „A 28. prosinca, kada je Tomašević zabranio Thompsonov koncert u Areni, prijavili smo koncert ispred njegovog stana na Trešnjevki — od 11 do 14 sati”, izjavio je Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava.