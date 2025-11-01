FOTO Pogledajte kako izgleda Mirogoj: Tisuće lampiona osvijetlile su noć Svih svetih

Zagrebačko gradsko groblje Mirogoj na blagdan Svih svetih pretvorilo se u more svjetlosti.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Građani su danas palili svijeće i polagali cvijeće u znak sjećanja na svoje najmilije, a cijeli je Mirogoj zasvjetlucao u toplom, crvenom sjaju.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Prizori su posebno dojmljivi u noćnim satima kada svjetlost tisuća lampiona stvara nevjerojatne scene.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Tisuće lampiona i svijeća obasjale su nebo, stvarajući spokojnu i dirljivu atmosferu među povijesnim arkadama i grobovima.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Kod velikog križa u središtu groblja stvorila se rijeka lampiona koje su građani pažljivo postavljali kroz dan, a prekrivena je gotovo cijela staza.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
