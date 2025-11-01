Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Pogledajte kako izgleda Mirogoj: Tisuće lampiona osvijetlile su noć Svih svetih
Zagrebačko gradsko groblje Mirogoj na blagdan Svih svetih pretvorilo se u more svjetlosti.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Građani su danas palili svijeće i polagali cvijeće u znak sjećanja na svoje najmilije, a cijeli je Mirogoj zasvjetlucao u toplom, crvenom sjaju.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Prizori su posebno dojmljivi u noćnim satima kada svjetlost tisuća lampiona stvara nevjerojatne scene.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Tisuće lampiona i svijeća obasjale su nebo, stvarajući spokojnu i dirljivu atmosferu među povijesnim arkadama i grobovima.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Kod velikog križa u središtu groblja stvorila se rijeka lampiona koje su građani pažljivo postavljali kroz dan, a prekrivena je gotovo cijela staza.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
REAL - VALENCIA 4:0
Real deklasirao Valenciju, rapsodija Mbappea i društva na Bernabeuu
INTERVENIRALI VATROGASCI
Eksplozija u Zagrebu: Automobil planuo kraj stambene zgrade
VREMENSKA PROGNOZA
Šef DHMZ-a otkrio kakva nas zima očekuje, ali i što nam stiže u ponedjeljak: 'Pratite upozorenja'
CREMONESE - JUVENTUS 1:2
Juventus pobjeđuje i bez Igora Tudora, dobili i drugu zaredom od odlaska bivšeg vatrenog
1
/
Molimo vas pričekajte...