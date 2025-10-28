FOTO Ovako je jutros izgledao Dolac. 'Trbuhu grada' otpao dio stropa, građani u čudu

U hali zagrebačke tržnice Dolac srušio se dio stropa.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jutros u 4.45 sati otpao je komad žbuke, dimenzija oko 1.5 x 1.5 metara. Ozlijeđenih nema.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Unutarnji prostor tržnice preventivno je zatvoren za posjetitelje i zakupce.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
