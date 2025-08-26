FOTO Bit će ih tisuće po gradu, pogledajte cijene i lokacije
Pet stotina bicikala postavljeno je na 40 stanica širem centru grada, uz neke iznimke, a do kraja listopada će biti puni kapacitet. Odnosno, a 180 lokacija će biti postavljeno 2000 Bajsova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević dodajući kako postoji i mogućnost povećanja kapaciteta bicikala na 3000.
Stanice će biti, za razliku od ranije, i po kvartovima. – Primjerice, stanica će biti uz neku od velikih zgrada u Novom Zagrebu, tamo ćete uzeti Bajs, doći do prve stanice javnog prijevoza i nastaviti dalje s njim, kada završite s vožnjom javnim prijevozom, uzet ćete drugi Bajs i doći do finalne lokacije – pojasnio je Tomašević.
Posao je dogovoren s tvrtkom Nextbike, koja je sličnu uslugu već nudila Zagrepčanima, a u cijenu su, osim samih bicikala uključeni i jamstvo da će 95 posto njih biti ispravno u svakom trenutku te distribuciju vozila po gradu kako bi ih uvijek bilo dovoljno na svim stanicama, kako je objasnio Tomašević – Cilj je da ne dođete na stanicu na kojoj nema bicikala – kazao je.
Pretplata također omogućuje korištenje bicikla do pola sata, nakon čega ga, ako želite nastaviti vožnju bez dodatne naknade trebate vratiti na jednu od registriranih stanica i pauzirati pola sata prije sljedećeg najma.