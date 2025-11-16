Na današnji dan Hrvatska je plakala od sreće: Oslobođeni su generali Gotovina i Markač. Donosimo veliku galeriju

16. studenog 2012. godine Haaški sud pravomoćno je oslobodio generale Antu Gotovinu i Mladena Markača svih optužbi, odlučivši da idu na slobodu.
Foto: Kolaž/Pixsell
Prva reakcija Markača bila je kratka i emotivna: "Ima Boga!".
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Gotovina je, putem odvjetnika Luke Mišetića, zahvalio svima koji su omogućili da se taj dan ostvari.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Prvostupanjskom presudom iz travnja 2011. Gotovina je bio osuđen na 24, a Markač na 18 godina zatvora zbog zločina tijekom i nakon Oluje.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Žalbeno vijeće poništilo je te odluke, naglašavajući da topnički napadi na četiri grada nisu bili protuzakoniti, te da nije postojao udruženi zločinački pothvat.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Sud je utvrdio da su oba generala poduzela sve nužne mjere u okviru svojih ovlasti i da im se ne može pripisati odgovornost za navodne propuste.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Presuda je izazvala val oduševljenja diljem Hrvatske.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tisuće ljudi molile su i pratilo presudu, a najemotivnije reakcije bile su u Pakoštanima i Đurđevcu, rodnim mjestima Gotovine i Markača.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
